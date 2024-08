Der FC Gütersloh erwischt einen Fehlstart in die Regionalliga West. Nun gehen der Klub und ein Abwehrspieler getrennte Wege.

Der Start in die Regionalliga West ist dem FC Gütersloh gehörig misslungen. Nach der jüngsten Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausensteht die Mannschaft nach fünf Spieltagen von Trainer Julian Hesse noch ohne Sieg da. Lediglich einen Punkt konnte Gütersloh bisher sammeln. Die Konsequenz: ein Abstiegsplatz. Nun gibt es im Kader noch einmal Bewegung.

Der Verein und Spieler Armin Pjetrovic haben sich auf die Auflösung des Vertrags geeinigt. Der 27-Jährige kam in der vergangenen Saison noch auf 26 Einsätze in der Regionalliga West. In dieser Saison kam er bislang in keiner Partie in der vierten Liga zum Einsatz. Die Vertragsauflösung geschieht „in beiderseitigem Einvernehmen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. „Der FC Gütersloh bedankt sich für Armins Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute!“

Der Abwehrspieler war zur Saison 2023/24 vom 1. FC Kaan-Marienborn zum damaligen Meister der Oberliga West gewechselt. Bei den Känern gehörte er vor dem Rückzug in die Kreisliga C zum Stammpersonal. In der laufenden Saison steht laut „fupa.de“ nur ein Einsatz für die zweite Mannschaft des FC Gütersloh in der Bezirksliga zu Buche. Auch im Westfalenpokal, beim 8:0 gegen den Hövelhöfer SV, kam er auf eine Einsatzzeit von 38 Minuten.

Allerdings dürfte sich Pjetrovic in Zukunft wohl wieder in der Regionalliga sehen. Dort lief er neben dem FC Gütersloh, dem 1. FC Kaan-Marienborn auch schon für den Bonner SC, den TV Herkenrath und Borussia Dortmund II auf. Zuvor hatte er bei TuRU Düsseldorf seine ersten Schritte im Senioren-Fußball gesammelt. Zudem absolvierte er für die U21-Nationalmannschaft von Montenegro vier Spiele.

Er wird also nicht mehr beim Kampf um den ersten Saison-Sieg mithelfen können. Die nächste Chance für den FC Gütersloh bietet sich dabei am 31. August. Dann geht es gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel (14 Uhr).