FC Gütersloh: Fünfter Neuzugang bringt Regionalliga-Erfahrung mit

Der FC Gütersloh hat den fünften Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Der Abwehrmann spielte bereits in der Regionalliga West.

Auf der Suche nach Verstärkung für die kommende Saison ist der FC Gütersloh erneut fündig geworden. Armin Pjetrovic wechselt zum Meister der Oberliga Westfalen, der in der kommenden Saison in der Regionalliga West an den Start gehen wird. Er hat einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet.

Pjetrovic ist der fünfte Neuzugang für den Aufsteiger - und ein weiterer, der Erfahrung in der vierten Liga mitbringt. Denn der 26 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom 1. FC Kaan-Marienborn. Bei den Siegenern, die sich bekanntlich freiwillig in die Kreisliga C zurückziehen, gehörte Pjetrovic zum Stammpersonal.

Zum Beginn der abgelaufenen Saison wurde er von einer Verletzung ausgebremst, ansonsten spielte er fast immer von Beginn an (24 Einsätze, zwei Tore, drei Vorlagen). Und auch für den TV Herkenrath und die U23 von Borussia Dortmund war der 1,95-Meter-Abwehrmann schon in der West-Staffel der Regionalliga am Ball (insgesamt 40 Partien).

"Armin ist physisch stark, sehr groß und trotzdem relativ schnell", lobt Güterslohs Trainer Julian Hesse in einer Mitteilung des Vereins. "Er ist einfach ein sehr spannender Spieler."

Pjetrovic sammelte zudem internationale Erfahrung: Er verbrachte 2018 ein halbes Jahr in der polnischen dritten Liga und bestritt zudem vier Länderspiele für die U21-Auswahl Montenegros. Kommende Saison soll er dem FC Gütersloh mit seiner Erfahrung zum Klassenerhalt verhelfen. Bei den Ostwestfalen ist er der fünfte Neuzugang.

FC Gütersloh: Transfers im Überblick (Stand 11. Juni)

Zugänge: Patrik Twardzik (Rot Weiss Ahlen), Hendrik Lohmar (SC Wiedenbrück), Lennard Rolf (Delbrücker SC), Tim Matuschewsky (SC Verl II), Armin Pjetrovic (1. FC Kaan-Marienborn)

Abgänge: Alexander Bannink (TuS Bersenbrück), Samy Benmbarek (Sportfreunde Lotte), Janik Steringer (Sportfreunde Lotte), Christian Will (FC Isselhorst), Tekin Gencoglu (Türkspor Dortmund), Nils Köhler, Nico Bartling (beide Ziel unbekannt)