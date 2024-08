Die U23 des FC Schalke 04 hat gegen den 1. FC Düren eine deutliche Packung kassiert. Nach dem 1:4 sprach Trainer Jakob Fimpel Klartext.

Die U23 des FC Schalke 04 hat ihr Heimspiel gegen den 1. FC Düren im Parkstadion mit 1:4 (1:1) verloren. Die mit drei Jungprofis angetretenen Schalker lieferten vor der Mini-Kulisse von 250 Zuschauern eine ganz schlechte Leistung ab. Vielleicht sogar die schlechteste, seit Jakob Fimpel Trainer bei den Königsblauen ist.

Fimpel sprach anschließend Klartext. Habe er für die 1:3-Niederlage in der Vorwoche beim 1. FC Bocholt wegen der Begleitumstände mit der unberechtigten Roten Karte noch Verständnis gehabt, gelte das für das Düren-Spiel nicht. "Ich habe uns selten so schlecht gesehen", sagte Fimpel nach der Pleite. "Vor allem in der 2. Halbzeit."

Das 0:1 durch einen verwandelten unberechtigten Foulelfmeter durch Adam Matuschyk (21.) habe man durch das Tor von Tristan Osmani (34.) noch ausgleichen können. "Aber das zweite Gegentor hat uns total den Stecker gezogen." Das sei sehr enttäuschend. Auch wenn seine Mannschaft mit Finn Heiserholt nur einen erfahrenen Spieler auf dem Platz hatte und es sehr heiß war im Parkstadion, müsse man von seiner Mannschaft mehr erwarten können. Aber aktuell schaffe man es einfach nicht, ordentlich zu verteidigen. "Aktuell ist fast jeder Konter ein Schuss", meinte Fimpel. "Wir hätten schon zur Halbzeit drei oder vier Tore kassieren können." Das sei einfach zu viel.

Daran müssen die Schalker auf jeden Fall arbeiten. "Es ärgert mich, dass wir mit dem zweiten Tor weggebrochen sind. Es war auf jeden Fall eine verdiente Niederlage." Er habe nach dem Treffer von Viktor Miftaraj (67.) keine Energie mehr im Team gespürt. Ohne die Anker Tim Albutat und Pierre-Michel Lasogga sei es schwer gewesen. "Aber das ist die Aufgabe für die Jungs, dass die das auch mal schaffen, ohne dass einer da ist, der das mit anschiebt." Das habe man aber nicht geschafft. Vincent Geimer (83.) und Dennis Brock per Foulelfmeter (93.) machten den Deckel drauf.

Fimpels Fazit zum Spiel: "Das können wir uns einmal anschauen, aber dann musst du das ganz schnell wegschmeißen und dich gar nicht so lange damit aufhalten. Die erste Halbzeit war noch ganz okay, aber die zweite war wirklich zum wegschmeißen." Nächste Woche beim 1. FC Köln II gelte es auf jeden Fall, ein anderes Gesicht zu zeigen.