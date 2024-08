Mit zwei Treffern in der Nachspielzeit schlägt der SV Rödinghausen den 1. FC Bocholt. Im Aufsteigerduell kann der KFC Uerdingen erneut gewinnen.

Der 5. Spieltag der Regionalliga West begann bereits am Freitagabend (24. August) - und in den drei Partien passierte einiges. Der MSV Duisburg verlor erstmals in dieser Saison, der SC Fortuna Köln profitierte und schob sich an den Zebras vorbei an die Tabellenspitze. Im Stadion Niederrhein besorgte Moritz Stoppelkamp außerdem einen Last-Minute-Heimsieg für Rot-Weiß Oberhausen.

Am Samstag ging es schon weiter, fünf Partien standen auf dem Programm. Im Wiehenstadion wurde es erst in der Schlussphase richtig heiß, nach torlosen 90 Minuten gewann der SV Rödinghausen sein Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt doch noch mit 2:0. Simon Engelmann und Ansgar Kuhlmann netzten beide in der Nachspielzeit.

Anders lief es in der Grotenburg, wo der KFC Uerdingen Neuling Türkspor Dortmund zum Aufsteigerduell lud. Hier behielt am Ende der KFC die Oberhand und fuhr den dritten Sieg in Serie ein. Nazzareno Ciccarelli sorgte mit einem verwandelten Elfmeter für die Halbzeitführung der Gastgeber. Kurz nach Wiederbeginn gelang Türkspor durch Serdar Bingöl der Ausgleich. Ufumwen Osawe erzielte knapp 20 Minuten später den Siegtreffer für Uerdingen (67.).

Mit Eintracht Hohkeppel und den Sportfreunden Lotte trafen die anderen zwei Aufsteiger ebenfalls aufeinander. Nach einer 1:0-Pausenfühung für die Gäste sah es trotz Unterzahl gut aus, auch weil der Ausgleich durch Enzo Wirtz (64.) durch Philipp Fontein gekontert wurde (82.). Das letzte Wort hatte aber die Eintracht, die in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch den 2:2-Endstand herstellte.

Für die Zweitvertretung des FC Schalke 04 war es ein gebrauchter Tag, gegen den 1. FC Düren kassierten die Knappen eine auch in der Höhe verdiente 1:4-Niederlage. Auch die U21 des 1. FC Köln war im Einsatz. Beim SC Wiedenbrück konnten die Geisböcke den dritten Sieg bejubeln, 2:1 gewann der Effzeh.

Ein Spiel des fünften Spieltags steht nun noch aus. Am Sonntag (25. August, 14 Uhr) will der Wuppertaler SV bei Fortuna Düsseldorf II die Rote Laterne abgeben und den letzten Tabellenplatz verlassen.