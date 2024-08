Am 5. Spieltag der Regionalliga West ließ Moritz Stoppelkamp mit seinem Last-Minute-Treffer zum 3:2-Endstand das Stadion Niederrhein beben.

Moritz Stoppelkamp von Rot-Weiß Oberhausen ist in seiner Mannschaft der Mann für die besonderen Momente. Am 5. Spieltag gegen den FC Gütersloh erzielte der Routinier seine Saisontore Nummer vier und fünf. Besonders sein Tor zum 3:2-Endstand versetzte die 2424 Zuschauer im Stadion Niederrhein ins Staunen.

Gegen Gütersloh brachte Stoppelkamp seine Mannschaft in der 10. Minute per Elfmeter in Führung. In der 38. Minute erhöhte Timur Mehmet Kesim mit einen Kopfballtor auf 2:0 für RWO. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste jedoch aufholen und durch Treffer von Patrik Twardzik (57.) und Aleksandar Kandic ausgleichen (75.). Lange sah es danach aus, als ob die Partie mit einem Unentschieden enden würde, doch dann zeigte Stoppelkamp, warum er trotz seines fortgeschrittenen Fußball-Alters von 38 Jahren immer noch zu den besten der Liga gehört.

In der sechsten und letzten Minute der Nachspielzeit bediente Matona-Glody Ngyombo den Oberhausener Kapitän auf dem linken Flügel. Stoppelkamp zog nach innen, ließ zwei Gegenspieler stehen und schoss den Ball aus gut 16 Metern in die untere rechte Ecke. Ein Tor für Fußball-Romantiker, das die Fans auf den Rängen begeisterte und in eine regelrechte Ekstase versetzte.

„Der Schiedsrichter hat angezeigt, dass es die letzte Aktion sein wird und dann habe ich zu Glody gesagt, dass er den Ball zu mir spielen soll”, erklärte Stoppelkamp in Bezug auf sein Last-Minute-Traumtor. „Die Spieler von Gütersloh waren kaputt, auch weil sie mit einem Mann weniger waren und alles reingeschmissen haben. Deswegen musste ich das Eins-gegen-Eins suchen und dann haben sie mir in der Mitte Raum gelassen. Ich habe gewartet, bis ich freie Schussbahn hatte und wurde auch nicht konsequent angegriffen, vielleicht aus Angst, dass sie noch einen Elfmeter verursachen würden. Dann habe ich die Lücke gesehen und zum Glück getroffen.”

Wie in der Vorsaison - Stoppelkamp Topscorer

Mit fünf Treffern und zwei Vorlagen nach vier Spielen ist Stoppelkamp der Topscorer seiner Mannschaft. Das Spiel gegen die Sportfreunde Lotte vergangene Woche musste verschoben werden, da Lotte in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Karlsruher SC spielte. Bereits in der vergangenen Saison war der ehemalige Spieler des MSV Duisburg mit 15 Toren und 12 Vorlagen in 34 Ligaspielen der beste Mann bei RWO. Hinzu kamen weitere fünf Tore und drei Vorlagen in fünf Spielen des Niederrheinpokals.

Am kommenden Spieltag (31. August, 14 Uhr) gastiert Rot-Weiß Oberhausen bei Aufsteiger Türkspor Dortmund unter der Leitung von Trainer und ehemaligen BVB-Profi Sebastian Tyrala. Die Oberhausener Fans fiebern derweil schon der nächsten Stoppelkamp-Gala entgegen.

