Fortuna Köln ist neuer Tabellenführer der Regionalliga West. Rot-Weiß Oberhausen siegt dank Moritz Stoppelkamp dramatisch.

Fortuna Köln ist neuer, alleiniger Spitzenreiter der Regionalliga West. Am fünften Spieltag der Saison 2024/2025 siegten die Domstädter am Freitagabend zu Hause mit 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach II, während der MSV Duisburg in Paderborn erstmals als Verlierer vom Platz ging.

Hendrik Mittelstädt brachte die Kölner nach 22 Minuten in Führung, nachdem er passgenau in den Strafraum geschickt wurde und dort eiskalt vollendete. Nur drei Minuten später das 2:0. Arnold Budimbu beförderte den Ball aus rund 20 Metern ins Netz.

Die Fohlen gaben sich jedoch nicht so einfach geschlagen: Noah Pesch verkürzte nach einem missglückten Klärungsversuch auf 1:2 (32.). Der Treffer zeigte Wirkung, die Fortuna begann zu wackeln. Charles Kwablan Herrmann nutzte dies aus und zirkelte das Leder zum 2:2 ins Tor (40.). Die Gladbacher drückten weiter, der Halbzeitpfiff kam für die Gastgeber im richtigen Moment.

Nach der Pause stabilisierte sich Fortuna Köln. Auch, weil Lukas Ullrich binnen sechs Minuten zu hart hin langte und mit Gelb-Rot vom Platz musste (54.). Kurz darauf gingen die Kölner erneut in Führung - Henri Matter köpfte ein (58.).

Wieder gab sich Gladbach nicht einfach geschlagen. Pesch hatte das 3:3 auf dem Fuß, hatte nach langem Sprint aber nicht mehr die Kraft für einen sauberen Abschluss (65.). Es blieb trotz Unterzahl spannend. Bis zur 90. Minute, als Batarilo-Cerdic einen Foulelfmeter zum 4:2 verwandelte – Brüll hatte Marvin Mika zu Fall gebracht.

Fortuna Köln feiert den fünften Sieg im fünften Spiel und belohnt sich mit Platz eins.

Stoppelkamps Traumtor in letzter Sekunde rettet RWO-Sieg in Überzahl

Im dritten Spiel des Abends sicherte sich Rot-Weiß Oberhausen einen dramatischen 3:2-Heimsieg gegen den FC Gütersloh.

Der aktive Moritz Stoppelkamp brachte seine Mannschaft nach zehn Minuten per Strafstoß in Führung - Denis Donkor wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Der 20-Jährige war es auch, der den zweiten Treffer vorbereitete. Tim Matuschewsky nickte seine Flanke ein (38.).

Trotz klarer Verhältnisse im ersten Durchgang kämpfte sich Gütersloh zurück. Patrik Twardzik behauptete nach einem Chip von Phil Beckhoff den Ball im Sechzehner und schob sicher ein (57.). Ausgerechnet der Topscorer verpasste der Aufholjagd einen Dämpfer, sah für ein wiederholtes Foulspiel Gelb-Rot (58.).

Gütersloh aber ließ sich nicht beirren: RWO bekam den Ball nicht geklärt und Aleksandar Kandic hämmerte den Ball zum 2:2 ins rechte untere Eck (75.). Beckhoff hätte das Spiel sogar komplett drehen können, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Kevin Kratzsch. Das würde sich rächen.

In der letzten Sekunde des Spiels fasste sich nämlich Stoppelkamp ein Herz, ließ zwei Gegenspieler stehen, zog nach innen und schlenzte den Ball aus 16 Metern zum 3:2-Sieg in die rechte untere Ecke.