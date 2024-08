Borussia Mönchengladbach II hat einen starken Saisonstart hingelegt. Am Freitagabend (23. August, 19.30 Uhr) trifft das Team von Trainer Eugen Polanski auf Fortuna Köln.

Die U23 von Borussia Mönchengladbach ist mit drei Siegen und einem Unentschieden in die Saison 2024/25 in der Regionalliga West gestartet. Nun wartet am 4. Spieltag der Tabellenzweite Fortuna Köln, der neben dem MSV Duisburg das einzige Team ist, das bislang keinen Punkt abgegeben hat.

Vor dem Topspiel am Freitagabend (23. August, 19.30 Uhr) stehen die drittplatzierten Gladbacher mit zehn Punkten nur unwesentlich schlechter da. Lediglich beim 1:1 gegen Eintracht Hohkeppel ließen sie bislang Zähler liegen.

"Nicht nur punktetechnisch, sondern auch spielerisch ist uns bislang ein guter Start in die Saison geglückt. Wir haben uns stetig gesteigert und auch die Trainingsqualität ist schon lange sehr hoch. Dementsprechend ist es eine sehr gut funktionierende Mannschaft, die wir haben", ordnet Fohlen-Trainer Eugen Polanski die bisherige Leistung seiner Mannschaft gegenüber den Vereinsmedien ein.

Mit Fortuna Köln wartet nun ein echte Prüfung auf die Polanski-Elf. Für den Gladbach-II-Trainer ein echter Höhepunkt: "Fortuna Köln an einem Freitagabend, schönes Stadion, coole Atmosphäre – ein absolutes Highlight-Spiel. Zudem haben sie nicht ohne Grund so viele Punkte. Sie haben eine spielerisch starke Mannschaft, die erfahren ist. Uns erwartet also eine richtig gute Truppe."

Der ehemalige Bundesliga-Profi weiß genau, dass seine Truppe ihr Potenzial voll abrufen muss, um gegen die starken Kölner bestehen zu können. "Gegen Fortuna müssen wir an unsere Leistungsgrenze herankommen, sowohl offensiv als auch defensiv. Zudem wollen wir natürlich dominant sein, aber da steht einem eine Mannschaft gegenüber, die das auch möchte. Von daher werden wir ihnen auch Ballbesitz gewähren müssen, aber nur in den Räumen, wo wir das wollen. Die Partie bietet die besten Voraussetzungen, auch für den neutralen Zuschauer ein richtig cooles Spiel zu werden. Ich bin sehr gespannt auf Freitag", sagt Polanski.

Verzichten muss der 38-Jährige dabei auf die verletzten Tony Reitz, Ibrahim Digberekou und Michael Nduka.