1. FC Bocholt: Rückzug der Kreisliga-A-Reserve? Entscheidung ist gefallen

Am vergangenen Wochenende musste der 1. FC Bocholt die Partie seiner Kreisliga-A-Mannschaft aufgrund von Personalmangel absagen. Jetzt traf der Verein eine Zukunftsentscheidung.

Die zweite Mannschaft des Regionalligisten 1. FC Bocholt konnte am Sonntag (18. August) zum ersten Kreisliga-A-Ligaspiel beim SV Spellen nicht antreten.

Grund war massiver Personalmangel durch Verletzungen und Urlaub in dem ohnehin dünnen Kader des Kreisligisten. Die Partie wurde natürlich mit 0:2 gegen das Team von Trainer Nikolay Gloutchev gewertet.

"Ob und wie es für die Mannschaft weitergeht, werden wir im Laufe der nächsten Woche entscheiden. Wir müssen für unsere Reserve eine Grundsatzentscheidung treffen. Ziel ist es natürlich, das Team im Spielbetrieb zu halten, aber es muss für alle Beteiligten auch Sinn machen", erklärte FC-Sportgeschäftsführer Christopher Schorch.

Nun ist die Entscheidung gefallen: Der 1. FC Bocholt wird seine 2. Mannschaft aus der Kreisliga A zurückziehen. Die Mannschaft steht damit als erster Absteiger in die Kreisliga B fest.

Schorch erklärte: "Diese Entscheidung tut mir leid für die Jungs und alle Verantwortlichen, die sich in den letzten Wochen und Monaten so reingehängt haben, um irgendwie eine Reserve auf die Beine zu stellen. Doch am Ende mussten wir unter Abwägung aller Aspekte zu dieser Entscheidung kommen, auch um unsere Profimannschaft nicht nachhaltig zu schwächen."

Der Sportgeschäftsführer betont weiter: "Man muss aber auch realistisch sein: Die 2. Mannschaft war in den vergangenen Jahren für unsere Nachwuchsspieler nicht das Sprungbrett zu unserer 1. Mannschaft, wie es eigentlich Sinn und Zweck einer solchen Reserve sein sollte. Mir fällt nur ein einziger Spieler ein, der damals erfolgreich diese Laufbahn eingeschlagen ist. Wir werden daher unseren Fokus auf Kooperationen mit anderen Bocholter Vereinen legen, um unseren talentierten Jugendlichen einen geeigneten Übergang in den Profifußball zu ermöglichen."

Unmittelbare Auswirkungen auf die Zukunft der Profimannschaft hat der Rückzug des FC II nicht: Eine 2. Mannschaft ist weder Bedingung für die Lizenz zur Regionalliga West noch ist ein Reserve-Team Auflage für die 3. Liga.