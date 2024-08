Der SV Rödinghausen ist enttäuschend in die Saison 2024/2025 gestartet. Wir haben mit dem Sportchef gesprochen.

Ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen: Mit diesem Saisonstart können die Verantwortlichen des SV Rödinghausen nicht zufrieden sein.

Nach einer enttäuschenden letzten Saison, in der der SVR schon oben mitmischen wollte, soll der Blick auch in der Spielzeit 2024/2025 nach oben gehen. Doch bislang fehlen die Ergebnisse.

Am Mittwoch, 21. August (18.30 Uhr), will Rödinghausen mit einem Westfalenpokal-Weiterkommen bei Spvg Brakel wieder ein Erfolgserlebnis feiern, bevor am Samstag (24. August, 14 Uhr) der 1. FC Bocholt am Wiehen gastiert.

RevierSport hat mit SVR-Sportchef Alexander Müller gesprochen.

Alexander Müller, der SV Rödinghausen hatte sich in dieser Saison einen besseren Start ausgerechnet als in der letzten Serie. Warum läuft es erneut nicht rund?

Wir haben bislang nicht die Ergebnisse erzielt, die wir uns vorgenommen haben. Natürlich können wir nicht mit dem Start zufrieden sein. Wir wollen da schleunigst auf den positiven Weg zurückkehren.

Was erwarten Sie von der Mannschaft in den nächsten Wochen?

Wir brauchen Punkte und wollen positive Resultate erzielen!

Kann Trainer Farat Toku am Wiehen weiter in Ruhe arbeiten?

Ja, natürlich. Farat kann in Ruhe arbeiten. Wir kommen da zusammen heraus. Bei uns gibt es kein Trainer-Thema.

Planen Sie noch mit weiteren Verstärkungen bis zum Ende des Transferfensters?

Wir halten die Augen bezüglich Verstärkungen offen. Es kann sein, dass noch etwas passiert. Wenn wir etwas tun, dann wollen wir den Kader verstärken und nicht ergänzen.

Sie als Regionalliga-West-Kenner: Was fällt Ihnen mit Blick auf die Tabelle nach vier Spieltagen auf?

Es ist ein bisschen wie erwartet. Die Duisburger haben aus meiner Sicht eine sehr gute Truppe und können sich eigentlich nur selber schlagen. Man sieht aber auch, dass viele Klubs, die mit großen Ambitionen in die Saison gestartet sind, ein wenig Probleme haben. Aber wir haben am Wochenende erst den 5. Spieltag.

Ist der MSV Duisburg in dieser Saison überhaupt aufzuhalten?

Wie schon gesagt: Sie können sich eigentlich nur selber schlagen. Sie spielen gut und haben eine unheimliche Fan-Wucht im Rücken. Sie waren und bleiben der klare Meisterschaftsfavorit.