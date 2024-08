Borussia Mönchengladbach II ist super in die Saison 2024/2025 gestartet. In der letzten Serie spielten die Fohlen eine schwache Runde, aktuell sind sie drauf und dran, ein Spitzenteam zu werden.

Viertes Spiel und der dritte Sieg: Die Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach besiegte im Derby den Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf mit 2:1. Es war der dritte Dreier neben dem Remis gegen Eintracht Hohkeppel (1:1) für die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski.

Kein Wunder, dass sich dieser nach den 90 Minuten gegen das U23-Team des Zweitligisten aus Düsseldorf zufrieden zeigte. "Wir sind sehr froh, dass wir gewonnen haben. Der Sieg war verdient und hilft der Mannschaft sehr. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir nach einem Rückschlag direkt zurückgekommen sind", resümierte Polanski.

Am 5. Spieltag trifft Borussias U23 bereits am kommenden Freitag auf den SC Fortuna Köln, der bis dato alle drei Begegnungen gewann. Spielbeginn im Südstadion ist um 19.30 Uhr. Ein echtes Top-Duell am 5. Spieltag.

Derweil war es für die Düsseldorfer Reserve die zweite Niederlage im vierten Spiel. Nach dem Auftaktsieg gegen den 1. FC Bocholt (1:0) folgten für die Schützlinge von Trainer Jens Langeneke eine 0:2-Niederlage beim 1. FC Düren, eine Nullnummer im Rhein-Derby gegen die U21 des 1. FC Köln und schließlich das 1:2 in Mönchengladbach.

Am kommenden Sonntag (25. August, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) empfängt Fortuna Düsseldorf II dann den Wuppertaler SV im heimischen Paul-Janes-Stadion. Danach folgt das Highlight - Freitag, 30. August, 19.30 Uhr, RS-Liveticker - beim Primus der Liga: dem MSV Duisburg.

Die Statistik zum Spiel

Borussia Mönchengladbach II: Brüll - Atty, Lieder, Schweers, Ullrich – Herrmann (58. Asallari), Jung (72. Korb), Stange, Pesch (83. Büyükarslan) – Fukuda (83. Boteli), Naderi

Fortuna Düsseldorf II: Schock - Grulke (69. Arabaci), Egouli, Boller, Brodersen, Guzy (89. Camara), Savic (46. Anhari), Bunk, Brechmann, Garlipp (85. Förster), Skolik (69. Wagemann)

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz

Tore: 1:0 Pesch (45.), 1:1 Wagemann (78.), 2:1 Pesch (82.)

Zuschauer: 471