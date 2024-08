Der MSV Duisburg kann sich auch nach dem Abstieg auf seine Fans verlassen. Womöglich steht denen demnächst ein echtes Highlight bevor.

Bereits nach zwei Spieltagen steht fest: Der MSV Duisburg ist der große Zuschauermagnet in dieser noch jungen Regionalligasaison. Am vergangenen Samstag pilgerten 18.058 Zebra-Fans zum ersten Heimspiel gegen den Aufsteiger Türkspor Dortmund in die Schauinsland-Reisen-Arena. Und auch zum ersten Auswärtsspiel am ersten Spieltag beim FC Gütersloh begleiteten 6.000 Anhänger die Mannschaft nach Ostwestfalen. "Ich hatte Gänsehaut", sagte MSV-Trainer Dietmar Hirsch nach dem Spiel.

Vielleicht bekommt er demnächst eine noch stärkere Gänsehaut. Denn obwohl das Auswärtsspiel der Meidericher bei der U23 des FC Schalke 04 erst am neunten Spieltag ansteht, wirft es bereits seine Schatten voraus.

Fest steht, dass das Derby erst um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Der Hintergrund: Nur eine Stunde später treten die Profis der Königsblauen zum Meisterschaftsspiel bei Preußen Münster an. So sollen sich die Fanlager aus dem Weg gehen. Ob die Verlegung auf den Samstagabend aber tatsächlich ein kluger Schachzug des Verbandes war, bleibt abzuwarten. Schließlich kommen sich die Anhänger beider Vereine beim An -und Abreiseverkehr durchaus in die Quere.

Es ist aber unmöglich für Schalke-Anhänger, beide Spiele zu besuchen. Das Gros der aktiven Fanszene der Knappen, die sich die Spiele der U23 ohnehin nicht anschaut, dürfte dann beim Westschlager an der Hammer Straße weilen. Viele weitere Schalke-Fans werden das Spiel im Fernsehen schauen. Also dürfte das Gastspiel in Gelsenkirchen für den MSV Duisburg auf jeden Fall ein Heimspiel werden.

Schalke II in der Arena? Letztmals gegen RWE

Und nun das Problem: Es würden bei weiteren positiven Saisonverlauf sicherlich an 10.000 Zebra-Anhänger nach Schalke kommen. In das Parkstadion passen aber nur 3.149 Zuschauer. Der abgetrennte Gästebereich bietet gerade einmal Platz für gut 800 Fans. Bereits im vergangenen Jahr wurde deshalb beim Spiel von Alemannia Aachen bei der Schalker U23 ein Blocktausch in Erwägung gezogen, letztendlich aber wieder verworfen.

Von der Kapazität und den Sicherheitsbedingungen würde sich daher ein Umzug in die Schalker Arena lohnen. Daher wird aktuell tatsächlich eine Verlegung des Spiels in das 62.241 Zuschauer fassende Stadion erwogen. "Es gibt Überlegungen, aber es ist noch nichts entschieden", teilte eine Klubsprecherin auf RS-Anfrage mit.

Alles deutet aber darauf hin, dass es so kommen könnte. Zuletzt gab es so ein Spiel am 26. Februar 2022, als Rot-Weiss Essen in der S04-Arena mit 2:1 gewann. Die damals anwesenden 2.743 Zuschauer dürfte der MSV auf jeden Fall toppen.