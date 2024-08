Am 2. Spieltag der Regionalliga West feierte Rot-Weiß Oberhausen einen ungefährdeten 5:0-Erfolg beim Wuppertaler SV. Dabei zeigte sich die Mannschaft gerade defensiv verbessert.

Nach enttäuschendem Saisonauftakt in die Regionalliga West reiste Rot-Weiß Oberhausen zum Wuppertaler SV, um es dort besser zu machen. Das sollte gelingen, am Ende feierten die Oberhausener einen ungefährdeten 5:0-Erfolg.

Nach dem 2:4 am 1. Spieltag gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach haderten die Rot-Weißen mit dem Ergebnis. Eine Woche späte ging es nach Wuppertal. Dort sollte es die Mannschaft von Sebastian Gunkel besser machen.

Der stand nach dem Spiel leider nicht zur Verfügung, daher schnappte sich RevierSport Co-Trainer Daniel Balk und sprach mit diesem über...

… die Nachwirkungen des Gladbach-Spiels: „Wir hatten uns das Spiel in der Vorwoche natürlich etwas anders vorgestellt. Wir mussten die Enttäuschung erst einmal loswerden, aber von Tag zu Tag haben wir gemerkt, dass die Vorfreude auf das erste Auswärtsspiel der Saison größer wurde.“





… taktische Änderungen nach den vier Gegentoren gegen Gladbach: „Uns war es wichtig, aus den Fehlern zu lernen. Wir wollten mehr Druck auf den Ballführenden bekommen, uns hinten aber auch früher absetzen, sodass wir die Tiefe besser verteidigt bekommen. Wir wollten das Tor mit aller Macht verteidigen. Das ist uns heute absolut gelungen. Wir wollten auch mehr Ruhe ins Spiel bekommen, damit wir die Fehler, die uns letzte Woche das Spiel gekostet haben, nicht wiederholen.“

… den 5:0-Kantersieg: „Unser großer Aufwand, den wir von Spielbeginn an betrieben haben, wurde durch den frühen Doppelpack von Timur Kesim belohnt. Danach lag das 3:0 dann auch lange in der Luft. Das haben wir zunächst verpasst, dann aber in ‚Stoppel-Manier‘ doch noch erzielt.“

… die Gelb-Rote Karte von Kevin Hagemann: „Der Platzverweis hat uns natürlich in die Karten gespielt. Auch danach, in der Halbzeit, haben wir gesagt, dass wir weitermachen wollen. Wir wollten unbedingt zu null spielen. Wir wollten vermeiden, dass in Überzahl noch etwas anbrennt.“

… die zweite Halbzeit: „Ich freue mich für Cottrell Ezekwem und Denis Donkor, der sich für die harte Arbeit in den vergangenen Wochen belohnen konnte. Auch für ‚Schlaxi‘ (Luca Vincent Schlax, Anm. d. Red.) habe ich mich sehr gefreut.“

… den Ausblick auf das Spiel gegen den MSV Duisburg: „Wir wissen das einzuordnen. Wir werden den Sieg genießen und positiv in die nächste Trainingswoche starten.“

Das Derby gegen den MSV Duisburg, der sich ebenfalls mit einem 5:0 warmschoss, findet am kommenden Samstag (10. August) statt. Anstoß im Stadion Niederrhein ist um 14 Uhr.