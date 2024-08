Rot-Weiß Oberhausen hat den ersten Dreier in der Regionalliga West eingefahren - und das mit Stil. Beim 5:0-Auswärtssieg wurde der Wuppertaler SV dominiert.

Auftakt in die Topspieltage für Rot-Weiß Oberhausen! Bevor es aber am 3. Spieltag zum Heimspiel gegen den MSV Duisburg kommt, ging es für die Kleeblätter mit der ersten Auswärtsfahrt der neuen Saison zum Wuppertaler SV.

Rund 3320 Zuschauer sorgten im Stadion am Zoo für eine tolle Kulisse, übe das Spielgeschehen gab es aber nur für die 300 mitgereisten Kleeblätter Grund zur Freude. Verantwortlich dafür war vor allem Sommer-Neuzugang Timur Mehmet Kesim, der eine gute RWO-Anfangsphase mit seiner Torpremiere und der frühen Führung belohnte (6.).

Eine kalte Dusche für die Wuppertaler, die es eine Viertelstunde später noch schlimmer traf. Diesmal halfen die Hausherren mit einem Fehler im Aufbauspiel kräftig mit, Kesim bedankte sich und markierte seinen ersten Doppelpack im RWO-Trikot (20.).

Der WSV wirkte beeindruckt und überließ Rot-Weiß das Feld komplett, die Gäste spielten sich in einen Rausch. Moritz Stoppelkamp könte die este Hälfte mit einem Schuss aus vierzig Metern, der WSV-Keeper Krystian Wozniak überrumpelte - 3:0 für RWO noch vor dem Seitenwechsel!

Der Frust staute sich immer mehr auf und entlud sich nach dem dritten Gegentor in Pfiffe der Fans. Auch bei Kevin Hagemann kochten die Emotionen hoch und nach einem harmlosen Foul an ihm über, er schimpfte auf den Unparteiischen Jonas Fischbach ein und sah schließlich binnen kürzester Zeit die Gelb-Rote Karte (40.). Ein unrühmlicher Schlusspunkt einer erschreckend schwachen ersten Hälfte, in der der WSV vorgeführt wurde.

So haben sie gespielt: WSV: Wozniak - Müller (64. Nishi), Gembalies, Dams (46. Schmidt), Kefkir - Bilogrevic (46. Grym), Terrazzino (46. Dal) - Munsters, Saric (46. Ametov), Hagemann - Cejas. RWO: Kratzsch - Öztürk, Klaß (81. El Amrani), Yalcin - Schlax, Ngyombo (61. Thissen) - Gueye (75. Hot), Berisha (61. Ezekwem), Donkor - Stoppelkamp, Kesim (75. Kayser). Tore: 0:1 Kesim (6.), 0:2 Kesim (20.), 0:3 Stoppelkamp (39.), 0:4 Ezekwem (77.), 0:5 Schlax (82.). Gelbe Karten: - / Gueye (71.). Gelb-Rote Karte: Hagemann (40., Meckern). Schiedsrichter: Jonas Fischbach. Zuschauer: 3320.

So konnte es natürlich nicht weitergehen, WSV-Coach René Klingbeil zog vier seiner fünf Wechsel. Doch in unterzahl fiel es seiner Mannschaft immer noch schwer, ein Bein auf den Boden zu bekommen. Das Spiel plätscherte dem Ende entgegen, aber ganz satt waren die Oberhausener noch nicht.

Und so legte ein Joker das vierte Tor nach. Denis Donkor bekam auf rechts ewig und drei Tage Zeit und fand im Zentrum Cottrell Ezekwem, der ähnlich viel Platz bekam und versenkte (77.). Der Schlusspunkt war aber auch das noch nicht, mit Luca Schlax kam ein weiterer RWO-Neuzugang zu seinem Premierentreffer - 0:5 (82.)!

Während der WSV einen derben Rückschlag kassiert, gelingt den Rot-Weißen der erste Dreier der noch jungen Saison. In das erste Derby im Ligabetrieb gegen den MSV Duisburg seit Februar 2011 am kommenden Samstag (10. August, 14 Uhr, RS-Liveticker) geht Oberhausen mit Rückenwind. Wuppertal muss zeitgleich bei Aufsteiger Eintracht Hohkeppel ran.