Das Heimspiel Nummer eins in der Regionalliga-Geschichte des MSV Duisburg wurde eine Erfolgsstory. Die Zebras überrollten den Aufsteiger Türkspor Dortmund mit 5:0 (3:0) .

Der Start in die Regionalliga West war mit einem 1:0-Auswärtssieg beim FC Gütersloh gelungen. Im eigenen Wohnzimmer wollte der MSV Duisburg gegen den Aufsteiger aus der Oberliga Westfalen, Türkspor Dortmund, den zweiten Sieg im zweiten Pflichtspiel festzurren.

Vor einer überragenden Kulisse von 18.058 Zuschauern überragten die Zebras und siegten gegen die Elf von Ex-Profi Sebastian Tyrala nach einer Machtdemonstration mit 5:0 in der schauinsland-reisen-arena.

Gerrit Wegkamp brachte den MSV nach einem anspruchsvollen Kopfball auf die Siegesstraße (18.). Anschließend folgte die Viertelstunde des Patrick Sussek. Zunächst vollendete er einen super vorgetragenen Angriff der Zebras per Lupfer (31.) und schnürte wenig später den Doppelpack (34.).





Auch in Durchgang zwei war der Meidericher Spielverein klar spielbestimmend und machte die Angelegenheit mit einem Doppelpack von Jakob Bookjans dann ganz deutlich (66., 89.).

Schon im Vorfeld der Partie war Dietmar Hirsch voller Vorfreude vor dem, was die zahlreichen Fans in der schauinsland-reisen-arena an Stimmung auf die Beine stellen werden. Für Hirsch ging es erstmals als Cheftrainer durch den Tunnel und raus an die Trainerbank.

"Ich habe lange auf diesen Moment gewartet, durch den Tunnel zu gehen und es mir eine lange Zeit vorgestellt. Es war von Anfang an Gänsehaut und für mich und die Jungs ein toller Tag. Ich bin dankbar, dass wir hier vor 18.000 Zuschauern spielen durften und mit dem 5:0 konnten wir den Fans einiges zurückzahlen von dem, was wir in den vergangenen Tagen und Wochen bekommen haben", beschrieb der Chefcoach der Zebras seine Gefühlslage.

Die Statistik zum Spiel: MSV Duisburg: Braune - Müller, Fleckstein, A. Hahn, Coskun (77. Göckan) - Symalla (69. Hartwig), Egerer, Meuer (62. Montag), Bookjans, Sussek (62. Boutakhrit) - Wegkamp (69. Fakhro) Türkspor: Acil - Bingöl, Haar, Kaya, Schmeling (46. Yigit) - Akman (74. Rebronja), Anan, Bulut (46. Ocansey), Toy, Tomasello (67. Hetemi) - Dag (60. Biancardi) Tore: 1:0 Wegkamp (18.), 2:0 Sussek (31.), 3:0 Sussek (34.), 4:0 Bookjans (66.), 5:0 Bookjans (89.) Gelbe Karten: Meuer - Toy, Kaya, Bingöl Gelb-Rot: Bingöl Zuschauer: 18.058

Auf dem Spielfeld taten es die Zebras den Anhängern gleich. Auch nach dem 2:0 oder 3:0 lief der MSV stetig weiter auf die Hintermannschaft von Türkspor Dortmund zu: "Wir haben uns vorgenommen, nicht mit dem 3:0 zufrieden zu sein, sondern das Ziel war, auch den zweiten Durchgang zu gewinnen", erklärte Hirsch.

Gesagt, getan. Der MSV Duisburg dominierte über 90 Minuten und schoss sich bereits für das Derby in der kommenden Woche gegen Rot-Weiß Oberhausen ein.

Dort soll erneut Verlass auf den ganz starken zwölften Mann sein: "Wir werden nun erst einmal durchschnaufen, uns aufs Derby vorbereiten und freuen uns auf ganz viele Fans. So kann es weitergehen", resümierte der 52-Jährige.