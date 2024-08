Rot-Weiß Oberhausen hat sich vor dem zweiten Regionalliga-Spieltag verstärkt. Ein alter Bekannter kehrt nach kurzer Zeit zurück.

Am Ende der Vorsaison hatten sich die Wege von Glody Ngyombo und Rot-Weiß Oberhausen getrennt. Künftig wird der 26-Jährige dann doch wieder das Trikot der Kleeblätter tragen. Denn Ngyombo, der in den vergangenen Wochen noch keinen neuen Verein gefunden hatte, unterzeichnete einen neuen Vertrag und wird bereits an diesem Donnerstag ins Mannschaftstraining einsteigen. Am Samstag könnte er im Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV zum Einsatz kommen (14 Uhr, RS-Liveticker).

"So ist der Fußball", erklärt der Sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer. "Glody kennt uns und wir kennen ihn. Er benötigt keine lange Eingewöhnung und wird uns sofort weiterhelfen können. Wir bedanken uns sehr bei den Unterstützern, die diese Verpflichtung erst möglich gemacht haben. Schön, dass Glody weiterhin den Kleeblatt-Dress tragen wird."

Mit dem Transfer reagieren die Oberhausener wohl auch auf den Personalengpass im Kader. Beim missratenen Regionalliga-Auftakt gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach (2:4) saßen nur fünf Feldspieler auf der Bank. Anschließend deutete Trainer Sebastian Gunkel die Verpflichtung eines neuen defensiven Mittelfeldspielers bereits an. Nun folgte die Vollzugsmeldung.

"Ich habe für mich als klares Ziel definiert, der Mannschaft zu helfen und bin gekommen, um mit anzupacken. Ich freue mich, weiterhin für RWO aufzulaufen und möchte besonders den jungen Spielern mit meiner Erfahrung helfen", sagt Ngyombo.

Der gebürtige Siegener verbrachte bereits die vergangenen zwei Jahre an der Lindnerstraße, war damals vom SV Straelen gekommen. In beiden Saisons war er Stammspieler, im abgelaufenen Spieljahr verpasste Ngyombo keine einzige Partie.

Dann wurde der auslaufende Vertrag nicht verlängert und die Wege trennten sich - jetzt haben Verein und Spieler wieder zueinander gefunden.