Die Ersatzbank war bei der Auftaktpleite von Rot-Weiß Oberhausen gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach nur spärlich besetzt. Kein gutes Zeichen für die neue Saison.

Rot-Weiß Oberhausen hat seine Heimpermiere gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 2:4 (1:1) in den Sand gesetzt. Das ist zu Beginn einer Saison sicherlich erstmal nicht dramatisch. Zumal es Phasen im Spiel gab, in denen die Kleeblätter mit den stark besetzten Jung-Fohlen gut mithalten konnten.

Nach dem frühen 0:1 rappelte sich das Team von Neutrainer Sebastian Gunkel schnell wieder auf, erzielte durch eine Einzelleistung des immergrünen Moritz Stoppelkamp den Ausgleich und war zu Beginn der zweiten Hälfte kurz davor, die Begegnung auf die eigene Seite zu ziehen. "Mit dem Ergebnis sind wir natürlich nicht zufrieden", sagte Gunkel nach dem Abpfiff. "Schade, wir hatten das Gefühl, dass wir das Spiel Schritt für Schritt in die richtige Richtung hätten lenken können."

Man habe viele Torchancen gehabt. Positv sei auch gewesen, dass die Oberhausener Fans nach dem Spiel Verständnis für die Niederlage gezeigt hätten. Nachdem kurzfristig auch noch Leader Pierre Fassnacht ausgefallen war, fehlten insgesamt drei Innenverteidiger. Das habe man laut Gunkel nicht durchgehend ausgleichen können. Vor allem habe hinten auch Tempo gefehlt, um gegen die schnellen Spitzen der Gäste mithalten zu können. In der Tat fielen im Grunde alle Gegentreffer aus Umschaltsituationen, auch der Elfmeter resultierte daraus.

Sicher: Gegen Mönchengladbach kann man zum Auftakt auch zuhause verlieren. Angst und Bange um RWO muss einem allerdings beim Blick auf die Ersatzbank werden. Denn dort standen am ersten Spieltag auf dem Spielberichtsbogen lediglich fünf Spieler. Darunter befanden sich mit Daniel Davari und Robin Benz auch noch zwei Torhüter.

Während die Kleeblätter auf dieser Position also ein Luxusproblem haben, sieht es in anderen Bereichen für diese Saison mau aus. "Wir haben ja schon vor der Saison gesagt, dass wir in der Spitze nicht so breit aufgestellt sind. Bei Ausfällen wird es dann schon schwierig." Es sei das letzte Aufgebot gewesen. Man sie froh gewesen, dass man überhaupt noch jede Position habe doppelt besetzen können.

So sah die RWO-Ersatzbank gegen Gladbach II aus: Daniel Davari, Robin Benz (beide Tor), Diamant Berisha, Luca Thissen, Ozan Hot, Timo Böhm, Cottrell Ezekwem

"Ja, das wünscht man sich schon ein bisschen voller", sagte Gunkel, als er von RevierSport auf die halbleere Auswechselbank angesprochen wurde. Man habe einen Bedarf auf der Sechserposition bereits klar definiert. "Ich hoffe auch, dass uns eine Verpflichtung zeitnah gelingt. Und dann weiß ich nicht, wie groß der Geldbeutel ist und welche Möglichkeiten es noch gibt", meinte der Trainer diplomatisch.

Natürlich wünscht er sich einen breiteren Kader. "Da dürfte es vielleicht ab und zu mal mehr Möglichkeiten geben", so der RWO-Trainer. Aber er arbeite mit denen, die da sind, "sehr gerne". Mit sechs Innen- und vier Außenverteidigern sei man quantitativ eigentlich in der Defensive auch ausreichend besetzt. Ob auch qualitativ, daran muss man zumindest leise Zweifel anmelden.