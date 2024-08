Nach der Auftaktpleite gegen Fortuna Köln geht es mit den schlechten Nachrichten für den SV Rödinghausen weiter. Gleich zwei Spieler fehlen dem Regionalligisten für längere Zeit.

Momentan kommt es knüppeldick für den SV Rödinghausen. Den Auftakt in der Regionalliga West verlor man mit 0:2 gegen Fortuna Köln. Kurz darauf die nächste Hiobsbotschaft: Mit Alexander Höck und Kevin Hoffmeier wird der SVR vorerst gleich auf zwei Spieler verzichten müssen.

Alexander Höck verletzte sich während des Trainings ohne Einwirkung eines anderen Spielers und riss sich das Kreuzband. Der 22-jährige Innenverteidiger kam im Sommer von Werder Bremen II und hat bereits eine bittere Verletzungshistorie.

Höck fehlte in zwei unterschiedlichen Spielzeiten aufgrund von Kreuzbandrissen. In der Saison 2020/21 verpasste er 40 Spiele und in der Saison 2022/23 waren es 30 Partien. Auch die kommende Saison wird er zu großen Teilen verpassen.

Der andere Pechvogel ist Mittelfeldspieler Kevin Hoffmeier. Nach ersten Untersuchungen konnte der Verein Entwarnung geben. Die Sorge, dass es sich auch bei Hoffmeier um einen Kreuzbandriss handelt, konnte somit ausgeräumt werden. Trotzdem wird auch der 25-Jährige für eine gewisse Zeit ausfallen.

SV-Rödinghausen-Trainer Farat Toku sieht die Situation folgendermaßen: "Natürlich sind Verletzungen immer bitter. Wir haben generell einen schmalen Kader, daher ist die Lage doppelt schmerzhaft. Beide Spieler habe eine Verletzungs-Vorgeschichte. Höck wird lange fehlen und Hoffmeier wird uns auf jeden Fall in der nahen Zukunft nicht zur Verfügung stehen."

Noch hat Rödinghausen die Möglichkeit, die Ausfälle durch Neuzugänge zu kompensieren. Der Verein sollte aber so schnell wie möglich handeln, da der Ligabetrieb nie still steht und neue Spieler in der Regel eine gewisse Zeit brauchen, bis sie im neuen Umfeld angekommen sind.

So sieht das auch Toku: "Wir müssen definitiv noch was machen. Umso schneller, desto besser. Trotzdem müssen wir die Ruhe bewahren und nicht irgendwelche Transfers tätigen, nur um den Kader aufzufüllen. Wir werden den Markt beobachten und nochmal nachlegen."

Toku will sich trotz Fehlstart treu bleiben

Am kommenden Samstag, dem 3. August, empfängt der SVR den SC Wiedenbrück zum ersten Heimspiel der neuen Saison. Es ist auch ein aufeinander Treffen der beiden Rekordspieler der Regionalliga-West. Wiedenbrück-Torhüter Marcel Hölscher ist der amtierende Rekordhalter mit 353 Einsätzen. Auf Platz zwei folgt Rödinghausen-Stürmer Simon Engelmann. Der ehemalige RWE-Spieler kommt auf 330 Partien.

SV-Coach Toku will seinem Weg trotz der Rückschläge treu bleiben: "Wir werden an der Art und Weise unseres Spiels nichts ändern. Es ist unser erstes Heimspiel der Saison. Darauf freuen sich alle Beteiligten."