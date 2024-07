Nach dem 1. Spieltag in der Regionalliga West haben sich die neuen Mannschaften erstmals im Kampf um Punkte präsentiert. Das sagen die Trainer.

Der erste Spieltag in der Regionalliga West ist gespielt, nach einem 4:2-Erfolg gegen Rot-Weiß Oberhausen heißt der erste Tabellenführer der Saison 2024/25 Borussia Mönchengladbach II.

Während man auch beim Wuppertaler SV (1:1 gegen Aufsteiger Türkspor Dortmund) eher enttäuscht aus dem Spieltag ging, ist man bei Fortuna Köln nach dem Auftaktsieg über den SV Rödinghausen zuversichtlich.

So bewerteten die Trainer die ersten Auftritte ihrer Mannschaften:

Björn Mehnert, 1. FC Bocholt, nach dem 0:1 bei Düsseldorf II: „Die Jungs haben heute wirklich alles in die Waagschale geworfen. Unterm Strich haben sie sich einfach nicht belohnt, das muss man ihnen vorwerfen. Aber von der Leidenschaft, vom Fußballerischen und der Intensität haben sie phasenweise ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir sind gerade am ersten Spieltag und nächste Woche wollen wir vor heimischem Publikum dann die ersten Punkte holen.“

Matthias Mink, Fortuna Köln, nach dem 2:0 gegen Rödinghausen: „Wir hatten in der ersten Halbzeit schon zwei Riesenchancen. In der Pause haben wir ein bisschen was korrigiert und sind dadurch klar und strukturiert in die zweite Hälfte gestartet. Als Mannschaft hatten wir da eine sehr gute Phase und wir sind zu Recht 1:0 in Führung gegangen. Das 2:0 hat uns ein wenig Ruhe gegeben. Das war mit einer sehr jungen Mannschaft eine sehr reife Leistung. Unsere beiden Innenverteidiger sind beide gerade mal 22 Jahre alt. Sie haben gegen eine unglaubliche offensive Wucht sehr gut verteidigt. Ich kann dem Team ein großes Kompliment machen. Aber, es war nur der erste Spieltag. Es war ein Anfang. Fakt ist, wenn wir immer so agieren und mit dieser Leidenschaft spielen, haben wir eine hohe Siegwahrscheinlichkeit.“

Farat Toku, SV Rödinghausen: „Wir sind in der ersten halben Stunde gut ins Spiel gekommen, da waren wir sehr dominant und hatten die Kontrolle, da fehlte uns allerdings ein wenig die Überzeugung zu schießen. Fortuna hat sich dann mehr und mehr befreit. Sie haben ein gutes Umschaltspiel, diese Qualität haben sie beim 0:1 gezeigt. Wir sind etwas schläfrig aus der Kabine gekommen. Dennoch stimmt mich unsere Leistung positiv. Nach dem 0:2 hatten wir noch ein paar gute Gelegenheiten. Im Fußball entscheiden Tore, die hat Fortuna erzielt.“

Daniel Brinkmann, SC Paderborn II, nach dem 1:1 gegen Düren: „Für einen ersten Spieltag haben wir ein Spiel auf einem sehr hohen Level und mit sehr viel Tempo drin gesehen. Das habe ich so nicht erwartet, es ging schon in beide Richtungen. Wir haben Phasen gehabt, die mussten wir überleben, wir haben aber auch Phasen gehabt, in denen hätten wir gewinnen können. Alles in allem sind wir mit der Punkteteilung am Ende zufrieden. Die ein oder andere Situation konnte Florian Pruhs entschärfen, deshalb auch ein kleines Sonderlob an ihn: Das ist nicht selbstverständlich, dass du als 18-jähriger Keeper hier reinkommst und so ein gutes Spiel machst.“

Mutlu Demir, Eintracht Hohkeppel, nach dem 1:2 gegen Köln II: "Wir hatten ein Chancenplus und waren zur Halbzeit verdient vorne. Vor allem deshalb, weil wir die Spielkontrolle hatten. Nach Gelb-Rot war es schwierig für uns. Uns fehlte vorne eine Anspielstation und wir haben uns hinten reindrängen lassen. Wir haben weitergekämpft und konnten einige Ausrufezeichen bei Standards setzen. Aber in Unterzahl war es schwer auf dem Platz und wir hatten keine Aktionen mehr nach vorne. Es ist natürlich enttäuschend. Vor allem nach der ersten Halbzeit hatten wir uns mehr erhofft."