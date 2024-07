Türkspor Dortmund und der Wuppertaler SV trennen sich zum Start der Regionalliga-Saison mit 1:1. Die Gastgeber belohnen sich nicht für einen starken Auftritt.

Türkspor Dortmund ist mit einem Achtungserfolg in die erste Regionalliga-Saison gestartet. Das Team von Trainer Sebastian Tyrala knöpfte dem Wuppertaler SV am Samstagnachmittag ein 1:1-Remis ab - dabei wäre sogar noch mehr möglich gewesen. In der Schlussphase verschoss TSD einen Elfmeter. Den Ansprüchen des WSV dürfte dieses Ergebnis derweil kaum gerecht werden.

Der Aufsteiger legte einen mutigen Start hin. Den Führungstreffer verpassten die Gastgeber trotz guter Gelegenheiten in der Anfangsphase aber, so dass der WSV allmählich ebenfalls ins Spiel fand.





Es bahnte sich ein torloses Remis zur Halbzeit an. Doch in der Schlussphase der ersten Hälfte dann großer Jubel bei Türkspor und den zum Ausweichspielort in Velbert mitgereisten Fans: Vincent Ocansey erzielte das 1:0 für den Liga-Neuling (39.). Die Dortmunder nahmen die Führung mit in die Kabine, nach Wiederanpfiff währte diese jedoch nicht mehr lange.

Oguzhan Kefkir verwandelte einen Freistoß direkt und brachte Wuppertal mit diesem Traumtor zurück ins Spiel (49.). Beim Stand von 1:1 entwickelte sich eine zerfahrene und vor allem von WSV-Seite aus ruppig geführte Partie mit wenig Spielfluss. Der kurz zuvor erst eingewechselte Dildar Atmaca musste bei den Gästen verletzungsbedingt wieder raus (73.).

Ali Gül ließ eine große Chance zur erneuten Türkspor-Führung aus (80.). Und dann auch noch das: Kurz vor Schluss erhielt TSD einen Elfmeter nach einem Foul an Gül. Ocansey vergab die Mega-Chance aufs 2:1 allerdings - weil WSV-Keeper Krystian Wozniak herausragend hielt (86.). In der Nachspielzeit verpasste Ibrahim Bulut ebenfalls den Lucky Punch, so dass es beim Unentschieden blieb.

Der WSV empfängt am kommenden Wochenende Rot-Weiß Oberhausen zum ersten Heimspiel der Saison. Türkspor darf sich am nächsten Spieltag auf die womöglich größte Kulisse der Vereinsgeschichte freuen: Es geht zum Absteiger MSV Duisburg.

Türkspor Dortmund - Wuppertaler SV 1:1

Türkspor: Acil - Bingöl, Haar, Kaya, Schmeling (74. Yigit) - Anan (77. Hetemi), Bulut, Toy, Tomasello - Ocansey, Dag (67. Günl)

Wuppertal: Wozniak - Müller, Gembalies, Dal, Kefkir - Hagemann, Munsters (59. Atmaca, 72. Schmidt), Terrazzino, Bilogrevic (67. Grym), Saric - Cejas

Tore: 1:0 Ocansey (39.), 1:1 Kefkir (49.)

Zuschauer: 1780