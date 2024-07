Geht es nach Trainer Dietmar Hirsch, ist die Kaderplanung des MSV Duisburg noch nicht abgeschlossen. Dem aktuellen Kader vertraut er aber.

Hinter den Verantwortlichen des MSV Duisburg um Kaderplaner Chris Schmoldt liegen aufreibende Wochen. Sie mussten einen komplett neuen Kader zusammenstellen. Mit 17 Zugängen und einem U19-Aufrücker steht das Aufgebot für die Saison in der Regionalliga West inzwischen, dazu sind fünf Spieler geblieben.

Geht es nach Trainer Dietmar Hirsch, dann werden die Meidericher bis zum Ende der Transferphase am 30. August (20 Uhr) aber nochmal aktiv. Ein bis zwei weitere neue Spieler täten dem Kader noch gut, in "qualitativer und quantitativer" Hinsicht, erklärte der Coach vor dem Auftakt gegen den FC Gütersloh an diesem Freitag (19 Uhr, RS-Liveticker).

Auf welchen Positionen sich der 52-Jährige noch über Verstärkungen freuen würde, verriet er nicht. Ebenso wenig sind seine Wünsche akut, er sieht keinen zwingenden Handlungsbedarf. "Wir haben keinen Druck. Ich vertraue dem aktuellen Kader komplett. Wir können den Markt entspannt beobachten."

MSV Duisburg: Transfers im Überblick

Zugänge: Luis Hartwig (KV Oostende), Gerrit Wegkamp, Alexander Hahn (Preußen Münster), Jesse Tugbenyo (SC Paderborn), Can Coskun (Greifswalder FC), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Florian Egerer (VfB Lübeck), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Leon Müller (Kickers Offenbach), Kevin Kunz (Carl Zeiss Jena), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Franko Uzelac (Alemannia Aachen), Jannik Zahmel (VfL Osnabrück), Jan-Simon Symalla (MSV Duisburg U19)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Hamza Anhari (Fortuna Düsseldorf II), Ahmet Engin (Igdir FK), Benjamin Girth (Würzburger Kickers), Kolja Pusch, (TSV Meerbusch), Marvin Senger (Stal Mielec), Niclas Stierlin (Hallescher FC), Daniel Ginczek (Karriereende), Alaa Bakir (FC Emmen), Thomas Pledl, Sebastian Mai, Alexander Esswein, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Rolf Feltscher, Erik Zenga, Pascal Köpke, Robin Müller, Dennis Smarsch, Chinedu Ekene (alle Ziel unbekannt)