Der SV Rödinghausen hat auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt. Ein Mittelfeldmann kommt mit Erfahrung aus der zweiten und dritten Liga.

Kurz vor dem Saisonstart hat der SV Rödinghausen seine Mannschaft ein weiteres Mal verstärkt. Mit Paterson Chato kommt ein Mittelfeldspieler, der jede Menge Erfahrung aus höheren Ligen mitbringt. Zuletzt stand Chato bei Austria Lustenau in der ersten österreichischen Liga unter Vertrag.

Bis wann sein Arbeitspapier in Rödinghausen gilt, teilte der Klub nicht mit. "Wir sind sehr froh, uns im Zentrum noch einmal mit Paterson verstärken zu können", betont SVR-Sportchef Alexander Müller zur Verpflichtung der neuen Nummer 8. "Wir bekommen mit ihm einen extrem erfahrenen und sehr zweikampfstarken Spieler dazu."

Der 27-Jährige wurde in der Demokratischen Republik Kongo geboren und spielte in der Jugend für Schalke 04 und Bayer Leverkusen. Anschließend spielte er für Energie Cottbus, den SC Wiedenbrück, Borussia Dortmunds U3, die Sportfreunde Lotte, Wehen Wiesbaden, Türkgücü München und den VfL Osnabrück, mit dem er vor einem Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte. Im Winter folgte der Wechsel nach Österreich.

In der 2. Bundesliga kommt der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann auf 27 Einsätze (ein Tor). 116-mal stand er in der 3. Liga auf dem Rasen (sechs Tore, fünf Vorlagen). Und auch in der Regionalliga West hinterließ Chato bereits Spuren (84 Einsätze, acht Tore, drei Vorlagen).

Sechs Neuzugänge und acht Abgänge beim SV Rödinghausen

Sein Debüt für Rödinghausen könnte er am kommenden Samstag feiern. Am ersten Spieltag steht für die Ostwestfalen das Auswärtsspiel bei Fortuna Köln an (14 Uhr, RS-Liveticker).

Neben ihm verstärkte sich der Verein in diesem Sommer mit fünf weiteren Spielern. Dominique Ndure (Teutonia 05 Ottensen), Tim Corsten (Fortuna Düsseldorf II), Abdul Fesenmeyer (1. FC Düren), Alexander Höck (Werder Bremen II) und Talent Ansgar Kuhlmann aus der eigenen U19 sind neu im Team.

Sie ersetzen die Abgänge Ramien Safi (Rot-Weiss Essen), Mirko Schuster (Eintracht Trier), Jeff-Denis Fehr (KFC Uerdingen), Patrick Choroba (SV Schalding), Mordecai Zuhs (1. FC Düren), Nico Tübing (FC Gütersloh, Eros Dacaj (Ziel unbekannt) und Daniel Flottmann (Karriereende).