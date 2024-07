In der Regionalliga Südwest gehört der FC Homburg zu den heißen Titelanwärtern. Die Saarländern sorgten nun mit einem Transfer für Aufsehen.

Der FC 08 Homburg hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und verpflichtete den mit über 200 absolvierten Drittliga-Spielen erfahrenen Verteidiger Phillipp Steinhart.

Der 32-Jährige, der bis zum Ende der vergangenen Saison für den TSV 1860 München in der 3. Liga auflief, erhält in Homburg einen Vertrag bis Juni 2026.

Steinhart spielte in der Jugend zunächst für den TSV Gernlinden und den SC Fürstenfeldbruck, ehe er sich 2004 der Jugend des TSV 1860 München anschloss. Bei den Löwen durchlief er sämtliche Jugendmannschaften und lief für die U17 (25 Einsätze) und die U19 (46 Einsätze) in den jeweiligen Junioren-Bundesligen auf. 2011 wurde der 32-Jährige in die Profimannschaft des TSV 1860 hochgezogen, wo er 2012 zu seinem Profidebüt in der 2. Bundesliga gegen Hansa Rostock kam. Primär kam er für die 2. Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.

Steinhart absolvierte insgesamt 208 Einsätze in der 3. Liga. In der Regionalliga Bayern und der Regionalliga Süd stand der Routinier zusammengerechnet 179-mal auf dem Platz. Für die deutsche U17- und U18-Nationalmannschaft kam der Verteidiger in der Vergangenheit insgesamt 3-mal zum Einsatz.

"Wir wollten uns in der Defensive noch verstärken und haben dabei einen flexiblen Spielertypen gesucht, den wir mit Phillipp nun gefunden haben. Er bringt reichlich Erfahrung mit, ist taktisch variabel einsetzbar und wird unsere spielerische Qualität nochmal erhöhen. Außerdem passt Phillipp auch menschlich hervorragend in unsere Gruppe", sagt Homburg-Trainer Danny Schwarz über die Neuverpflichtung.

"Der FC 08 Homburg ist sportlich gesehen eine super Herausforderung für mich und ich freue mich riesig auf die neue Saison. Durch den Wechsel sind meine Familie und ich zudem näher an der Heimat meiner Frau, was uns sehr freut. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainerteam, das ich bereits aus meiner Vergangenheit kenne. Nun möchte ich meine Erfahrung und Qualität einbringen, um die Ziele der Mannschaft und des Vereins zu erreichen", meint Steinhart über seine Zukunft in Homburg.

In der Regionalliga Südwest zählen Homburg, Hoffenheim II und Kickers Offenbach zu den Titelkandidaten in der Saison 2024/2025.