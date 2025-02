Am letzten Tag der Transferperiode haben der VfL Osnabrück und SSV Waldhof Mannheim jeweils einen Profi in die Regionalliga abgegeben.

Der Wuppertaler SV hat die Rückkehr von Aday Ercan bekanntgeben. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wird für die laufende Rückrunde vom Drittligisten VfL Osnabrück ausgeliehen und verstärkt damit das Team von Trainer Sebastian Tyrala.

Bereits in der vergangenen Saison trug der 1,91 Meter große Mittelfeldakteur das Trikot des WSV, bevor er im Sommer 2024 nach Osnabrück wechselte.

Sportdirektor Gaetano Manno zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: "Wir bedanken uns beim VfL Osnabrück, der diesen Transfer ermöglicht hat. Aday ist ein Spieler, dessen Qualitäten wir sehr gut kennen, da er bereits in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle in unserem Team gespielt hat. Mit seiner Präsenz im zentralen Mittelfeld wird er uns weiterhelfen, unsere Saisonziele zu erreichen. Zudem kennt er den Verein bereits, was die Integration erleichtert."

"Ich habe mich in Wuppertal immer wohlgefühlt und kenne das Umfeld sowie einige meiner Mitspieler. Deshalb musste ich nicht lange überlegen, als sich die Möglichkeit ergeben hat, zurückzukehren. Ich werde alles geben, um der Mannschaft zu helfen und eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen", sagt Ercan, der beim VfL Osnabrück in der laufenden Serie nur zu einem 47-Minuten-Einsatz kam.

FC Homburg bedient sich beim SV Waldhof Mannheim

Am letzten Tag der Wechselperiode ist auch Südwest-Regionalligist FC 08 Homburg nochmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und verpflichtete den 26-jährigen Mittelfeldspieler Minos Gouras vom SV Waldhof Mannheim.

Neben seinen 17 Einsätze in der 2. Bundesliga absolvierte Gouras unter anderem in der 3. Liga 82 Einsätze für Saarbrücken und Mannheim. Dabei erzielte er 14 Tore und bereitete 11 Treffer vor. Für den FC-Astoria Walldorf stand der 26-Jährige in der Regionalliga Südwest in 35 Partien auf dem Platz und steuerte hier 9 Tore und 10 Vorlagen bei.

Dieter Gerstung, Sportlicher Leiter des FCH, über den Neuzugang: "Wir freuen uns, mit Minos einen Spieler zu bekommen, der unserem Offensivspiel mehr Tempo und Flexibilität verleihen wird. In der Vergangenheit hat er seine Qualität bereits in zahlreichen Spielen in der 3. Liga unter Beweis gestellt.“

"Ich freue mich auf die gemeinsame, hoffentlich erfolgreiche Zeit in Homburg. Ich möchte Gas geben und mich mit Leistung, Toren und Assists in der Mannschaft einbringen, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", sagt Gouras mit Blick auf seine Zukunft beim FCH.