Regionalliga-Südwest-Klub FC 08 Homburg hat seinen Trainer vor die Tür gesetzt und sucht ab sofort einen Nachfolger.

Danny Schwarz ist am Dienstag, 3. Dezember 2024, als Cheftrainer des FC 08 Homburg freigestellt worden. Die Co-Trainer Benjamin Schwarz und Sven Sökler übernehmen die Mannschaft ab sofort bis auf Weiteres interimsweise.

Im Sommer 2023 übernahm der ehemalige Bundesligaprofi Schwarz den Cheftrainer-Posten beim FC 08 Homburg. Am Ende der Saison 2023/24 landeten die Homburger auf Tabellenplatz fünf der Regionalliga Südwest. Aktuell liegt man kurz vor der Winterpause auf Tabellenplatz zehn und mit bereits 18 Punkten Rückstand auf Rang eins deutlich hinter den Erwartungen zurück. Dabei unterlag Homburg bis zum 11. Spieltag nur in einem Spiel - am 1. Spieltag mit 1:4 bei Eintracht Trier. Es folgten fünf Siege und fünf Unentschieden. Ab dem 12. Spieltag sollte der FCH aber auch nur einen Dreier aus acht Begegnungen holen.

"In den vergangenen Wochen sind wir sportlich in eine Negativspirale geraten. Deswegen sind der Vorstand und ich gemeinsam zu dieser Entscheidung gekommen, um für die Zukunft neue Impulse zu setzen. Menschlich bedauern wir es sehr, jedoch sprechen die negativen Zahlen der letzten Wochen leider für sich", erklärt Dieter Gerstung, Sportlicher Leiter des FCH.

"In der Winterpause werden wir die Zeit nutzen, um in Ruhe den Markt für einen Nachfolger zu sondieren und mögliche Gespräche zu führen", sagte Gerstung weiter.

"Ich bin sehr enttäuscht und traurig, dass wir in den letzten Wochen nicht die nötigen Ergebnisse eingefahren haben. Daher greifen dann auch die üblichen Mechanismen in diesem Geschäft. Ich glaube nach wie vor an die Mannschaft und ihre Qualität und wünsche ihr den größtmöglichen sportlichen Erfolg! In den letzten eineinhalb Jahren habe ich tolle Menschen kennengelernt und unvergessliche Momente feiern dürfen. Ich bedanke mich bei meinem Staff, dem Vorstand und den Mitarbeitern für die Zusammenarbeit und wünsche dem FC 08 Homburg alles Gute für die Zukunft", meinte Schwarz.