Am Mittwochabend waren der Wuppertaler SV, 1. FC Bocholt, Fortuna Düsseldorf II, KFC Uerdingen und MSV Duisburg in Testspielen im Einsatz. So schlugen sich die Regionalligisten.

SSVg Velbert - Wuppertaler SV 2:1 Nach Testspiel-Highlights gegen Schalke (0:7) und den VfL Bochum (1:5) feierte die SSVg am Mittwochabend einen Sieg gegen ein höherklassiges Team: den WSV. Niek Munsters schoss die Gäste aus der Nachbarstadt zwar nach einer knappen Viertelstunde in Führung. Doch nach zahlreichen Wechseln zur Pause konnten die Wuppertaler das 1:0 weder ausbauen noch verteidigen. Robin Hilger glich nach 66 Minuten aus und erzielte neun Minuten später den Siegtreffer für den Regionalliga-Absteiger. Vor dem Saisonstart gegen Türkspor Dortmund in eineinhalb Wochen (Samstag, 27. Juli) steht für Wuppertal noch die Generalprobe an. Am Samstag kommt der ambitionierte Südwest-Regionalligist TSV Steinbach an den Zoo (14 Uhr). FC Marbeck - 1. FC Bocholt 0:17 Beim B-Ligisten feierten die Bocholter ein freudiges Schützenfest. 17:0 hieß es am Ende. Bester Torschütze war Phillip König mit einem Fünferpack. Raphael Assibey-Mensah traf viermal, Marko Stojanovic dreimal. Außerdem erfolgreich: Isaak Akriditis (2), Bogdan Shubin (2) und Kasper Harbering. Fortuna Düsseldorf U23 - TuRU Düsseldorf 1:1 Gegen den Landesligisten aus dem Stadtgebiet tat sich die Fortuna-Reserve schwer, nachdem sie zuletzt noch Bremens U23 ein Remis abgerungen und die Frankfurter U23 besiegt hatte. Lennard Wagemann sorgte gegen Mitte der ersten Halbzeit für die Führung. Doch Daniel Rey Alonso glich aus und es blieb beim Unentschieden. SC St. Tönis - KFC Uerdingen 2:4 Gegen der Ligakonkurrenten der vergangenen Oberliga-Saison bewies Aufsteiger KFC Moral. Die neuformierten Krefelder gerieten früh in 0:2-Rückstand, kämpften sich aber zurück und gewannen die Partie. Nazzareno Ciccarelli mit zwei Treffern, Jeff Fehr und Mehmet Yildiz waren die Torschützen auf KFC-Seite. Drittliga-Absteiger MSV Duisburg feierte am Mittwochabend ein lockeres 8:0 gegen den Bezirksligisten Duisburger SV 1900, wobei sieben der acht Treffer erst nach der Pause fielen. Hier geht es zum Spielbericht. Der erste Regionalliga-Spieltag im Überblick: Freitag, 26. Juli FC Gütersloh - MSV Duisburg (19 Uhr) Samstag, 27. Juli KFC Uerdingen - Sportfreunde Lotte Fortuna Köln - SV Rödinghausen Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Bocholt SC Paderborn II - 1. FC Düren Eintracht Hohkeppel - 1. FC Köln II Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II Türkspor Dortmund - Wuppertaler SV SC Wiedenbrück - Schalke 04 II (alle 14 Uhr)

Zur Startseite