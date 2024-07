Alemannia Aachen steht vor dem Drittliga-Start. Ein Probespieler, der sich gut präsentiert hatte, wird nicht kommen.

Gut zwei Wochen vor dem Drittliga-Start sind die Personalplanungen von Alemannia Aachen beinahe abgeschlossen, allzu viel wird nicht mehr passieren. Und auch Onur Ünlücifci wird nicht in die Kaiserstadt wechseln. Der 27-Jährige hatte sich vor einiger Zeit im Training vorgestellt. Zu einem Transfer kam es zu dem Zeitpunkt aber nicht - und das wird auch so bleiben. Denn der 36-fache Drittliga-Spieler hat inzwischen einen Vertrag bei den Kickers Offenbach unterzeichnet.

"Mit Onur bekommen wir einen torgefährlichen, offensiven Mittelfeldspieler, der sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum spielen kann. Onur hat vor allem in der letzten Saison mit seinen Toren und seinen Assists gezeigt, wie wertvoll er in der Regionalliga sein kann", sagt Sport-Geschäftsführer Christian Hock über den offensiven Mittelfeldmann, der für den FSV Frankfurt elf Tore und sieben Vorlagen in der vergangenen Saison beisteuerte. In Aachen hatte Ünlücifci laut dem Technischen Direktor Erdal Celik "einen starken Eindruck hinterlassen".

Neun Neuzugänge präsentierte die Alemannia nach dem Aufstieg. "Ich bin zufrieden. Der Plan ist eigentlich aufgegangen", erklärte Celik neulich im RS-Interview. "Im Oktober oder November werden wir sehen, ob wir die richtigen Personalentscheidungen getroffen haben." Oder vielleicht auch schon früher, schließlich startet die Saison bereits am 3. August (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen.

Eine Offensivkraft, der schon seit dem vergangenen Winter nicht mehr in Aachen unter Vertrag steht, ist Elsamed Ramaj. Den 28-Jährigen zog es zum VfB Oldenburg. Nach einem halben Jahr im Norden meldet sich der 37-fache Aachen-Spieler (acht Tore, sechs Vorlagen) in der West-Staffel und in der Region zurück.

Ramaj heuert beim 1. FC Düren an. "Mit Elsamed Ramaj haben wir einen erfahrenen Spieler für uns gewinnen können, der die Liga und durch seine Station in Aachen auch das Umfeld kennt. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat", betont Sportdirektor Adam Matuschyk.