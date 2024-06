Alemannia Aachen hat ein erfolgreiches Testspiel absolviert. Bei Mittelrheinligist Germania Teveren gab es einen 3:1-Erfolg.

Alemannia Aachen ist erfolgreich in die Testspiele der laufenden Sommervorbereitung gestartet. Bei Germania Teveren gab es einen 3:1-Sieg für den Drittliga-Aufsteiger.

Die Tore gegen den Mittlerheinligisten erzielten für die Alemannia Sascha Marquet und Neuzugang Leandro Putaro (2), der von Arminia Bielefeld nach Aachen wechselte.

Vielleicht werden auch die zwei Spieler noch nach Aachen wechseln. Immerhin durften sich Bjarne Pudel (Borussia Dortmund U23) und Marvin Ajani (zuletzt Hallescher FC) unter den Augen von Alemannia-Trainer Heiner Backhaus beweisen. Derweil wurden Ulrich Bapoh, Bastian Müller, Anton Heinz und Mika Hanraths geschont oder fehlten mit aufgrund von kleineren Blessuren.

Dustin Willms, Beyhan Ametov, Vincent Schaub, Lars Oeßwein und Marc Brasnic, die die Alemannia trotz gültiger Verträge bis zum 30. Juni 2025 vorzeitig verlassen dürfen, wirkten ebenfalls im Testspiel in Teveren nicht mit. Sie werden auch am Sonntag (30. Juni) fehlen, wenn die Alemannia ins Trainingslager Richtung Dessau aufbricht.

So haben sie gespielt: Aachen (1. Hälfte): Johnen - Heister, Rumpf, Pudel, Strujic - Bahn, Gaudino, Scepanik - Putaro, Marquet, Benschop. Aachen (2. Hälfte): Johnen (70. Schmidt) - Winter, Dervisevic, Meyer, Ajani - El-Faouzi, Makanda, Schwermann, Baum - Harnafi, Töpken. Tore: 0:1 Marquet (15.), 0:2 Putaro (28.), 0:3 Putaro (32.), 1:3 Klieber (74.).

Onur Ünlücifci, der sich in den letzten Tagen in Aachen im Training zeigen durfte, wird dann auch nicht dabei sein. "Er hat einen starken Eindruck hinterlassen", lobte Erdal Celik, Technischer Direktor in Aachen, den Probespieler gegenüber der "Aachener Zeitung". Vielleicht wird der Zehner des FSV Frankfurt, der in der letzten Saison in 27 Einsätzen 18 Scorerpunkte (elf Tore, sieben Vorlagen) verbuchte, zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Thema.

Bleibt abzuwarten, was aus Pudel und Ajani wird. Pudel, ein Innenverteidiger, absolvierte in der vergangenen Saison 16 Einsätze für den BVB II. Der Vertrag des 23-Jährigen wurde in Dortmund nicht verlängert.

Ähnliches gilt für den 30-jährigen Rechtsverteidiger Ajani, der Halle nach dem Abstieg in die Regionalliga verlassen hat. Er will in der 3. Liga bleiben. Dass er in der Spielklasse spielen kann, beweisen Ajanis 205 Einsätze in der 3. Liga - darunter auch 75 Begegnungen für den MSV Duisburg. Vielleicht kommen bald auch einige Partien im Alemannia-Trikot in Ajanis Vita hinzu.