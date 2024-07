Die Ansetzungen für die ersten vier Spieltage in der Regionalliga West sind da. Alle Termine im Überblick.

Kommende Woche rollt der Ball in der Regionalliga West wieder. Im Auftaktspiel gibt der MSV Duisburg seinen Einstand in der vierthöchsten Spielklasse, die Zebras gastieren beim FC Gütersloh (Freitag, 26. Juli, 19 Uhr).

Nun stehen auch die zeitgenauen Ansetzungen der folgenden drei Spieltage fest. Und die Fans des MSV können dann mit dem üblichen 14-Uhr-Termin am Samstag warm werden. Dreimal in Serie tritt der Absteiger zu dieser Uhrzeit an. Auch das Traditionsduell bei Rot-Weiß Oberhausen fällt darunter. Es steigt am dritten Spieltag (10. August). Eine Woche zuvor stehen sich der Wuppertaler SV und RWO gegenüber (3. August).

Regionalliga West: Die Ansetzungen der ersten vier Spieltage im Überblick

1. Spieltag

Freitag, 26. Juli

FC Gütersloh - MSV Duisburg (19 Uhr)

Samstag, 27. Juli

KFC Uerdingen - Sportfreunde Lotte

Fortuna Köln - SV Rödinghausen

Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Bocholt

SC Paderborn II - 1. FC Düren

Eintracht Hohkeppel - 1. FC Köln II

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II

Türkspor Dortmund - Wuppertaler SV

SC Wiedenbrück - Schalke 04 II (alle 14 Uhr)

2. Spieltag

Freitag, 2. August

Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh (19 Uhr)

Samstag, 3. August

MSV Duisburg - Türkspor Dortmund

Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen

Borussia Mönchengladbach II - Eintracht Hohkeppel

1. FC Köln II - SC Paderborn II

1. FC Bocholt - Fortuna Köln

SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

Schalke 04 II - KFC Uerdingen (alle 14 Uhr)

Sonntag, 4. August

1. FC Düren - Fortuna Düsseldorf II (14 Uhr)

3. Spieltag

Freitag, 9. August

SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach II

Schalke 04 II - SV Rödinghausen

Fortuna Köln - 1. FC Düren (alle 19.30 Uhr)

Samstag, 10. August

KFC Uerdingen - FC Gütersloh

Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II

Eintracht Hohkeppel - Wuppertaler SV

Rot-Weiß Oberhausen - MSV Duisburg

Türkspor Dortmund - Sportfreunde Lotte

SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt (alle 14 Uhr)

4. Spieltag

Samstag, 17. August

MSV Duisburg - Eintracht Hohkeppel

Borussia Mönchengladbach II - Fortuna Düsseldorf II

1. FC Düren - SC Wiedenbrück

1. FC Bocholt - Schalke 04 II

SV Rödinghausen - KFC Uerdingen

FC Gütersloh - Türkspor Dortmund (alle 14 Uhr)

Sonntag, 18. August

Wuppertaler SV - SC Paderborn II

1. FC Köln II - Fortuna Köln

Samstag, 7. September

Sportfreunde Lotte - Rot-Weiß Oberhausen (14 Uhr, verlegt wegen DFB-Pokal)