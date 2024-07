Rot-Weiß Oberhausen hat in diesem Sommer 13 Spieler verabschiedet. Nun ist auch Akteur Nummer elf auf der Vereinssuche fündig geworden.

Der KSV Hessen Kassel gab zu Wochenbeginn (Montag, 15. Juli) die Verpflichtung von Tobias Boche bekannt. Der 23-Jährige erweitert als linker Verteidiger die KSV-Abwehr.

Boche spielte in der abgelaufenen Saison bei Rot Weiß Oberhausen in der Regionalliga West und kam zuletzt bereits als Testspieler im Kasseler Trikot zum Einsatz. Bei dem hessischen Traditionsklub erhält Boche, der vor seiner RWO-Zeit beim 1. FC Bocholt spielte, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. In der Regionalliga West kommt Boche auf insgesamt 41 Begegnungen.

Sören Gonther, Sportchef beim ambitionierten Regionalliga-Südwest-Vertreter, erklärte: "Mit Tobias Boche gewinnen wir einen athletischen, laufstarken Spieler für unsere linke Seite. Er wird uns mit seiner Physis bei Standards in der Abwehr und auch in der Offensive sofort weiterhelfen."

Boche überzeugte die Kasseler Verantwortlichen zudem durch seine Flexibilität. "Tobias hat einen starken linken Fuß, zudem ist er ein flexibel einsetzbarer Abwehrspieler, der als linker Verteidiger, als Schienenspieler sowie als linker Innenverteidiger in einer Dreierkette zum Einsatz kommen kann. Ich bin überzeugt, dass er als Typ sehr schnell eine sehr gute Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird", führte Gonther aus.

Boche sagte über seinen Wechsel in die Fuldastadt: "Das Konzept des Trainerteams hat mich direkt überzeugt. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Kassel und in der Regionalliga Südwest und bin stolz für so einen Traditionsverein spielen zu dürfen. Ich habe mich in der Mannschaft direkt wohl gefühlt und wurde gut aufgenommen sowohl auf als auch neben dem Platz. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf meinen ersten Einsatz im Auestadion, um die vielen Kasseler Fans zeitnah begrüßen zu dürfen."

Zehn von 13 RWO-Abgängen sind auf Vereinssuche fündig geworden

Tobias Boche ist nach Sven Kreyer (Ratingen 04/19), Marius Kleinsorge (Eintracht Nordhorn), Phil Sieben (Eintracht Norderstedt), Oguzhan Kefkir (Wuppertaler SV), Moritz Montag (MSV Duisburg), Tim Stappmann (KFC Uerdingen), Fabian Holthaus (Rot Weiss Ahlen), Sebastian Mai (SC Wiedenbrück) und Christian März (Co-Trainer VfL Bochum U16, hauptberuflich) der elfte Oberhausener Sommer-Abgang, der einen neuen Verein gefunden hat. Weiter auf Klubsuche sind noch die zwei zentralen Mittelfeldspieler Rinor Rexha und Matona-Glody Ngyombo.