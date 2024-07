Fortuna Köln gewinnt das Blitzturnier des 1. FC Monheim. Auf dem Weg zum Titel setzte sich die Fortuna gegen gleich zwei Ligarivalen durch.

Die Rückkehr in die Oberliga Niederrhein schaffte der 1. FC Monheim im ersten Anlauf. Zur Vorbereitung empfing der Klub am Samstag (13. Juli) gleich drei Vertreter aus der Regionalliga West zu einem Blitzturnier.

Zwischen denen ging es dann auch den Tagessieg. Am Ende setzte sich Fortuna Köln gegen Türkspor Dortmund und die U21 des 1. FC Köln durch und verteidigte ihren Titel.

Zunächst ging es dabei gegen den Aufsteiger aus Dortmund. Stipe Batarilo erzielte die Führung vom Elfmeterpunkt, Neuzugang Hendrik Mittelstädt erhöhte auf 2:0. Den 3:0-Endstand machte erneut Batarilo.

Da sich im anderen Halbfinale der 1.FC Köln im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen Gastgeber Monheim durchsetzte, kam es im Finale zum Kölner Stadtduell. Auch hier behielt die Fortuna-Defensive eine weiße Weste, dank Joker Marvin Mika und Arnold Budimbu konnte sich Vorjahressieger Fortuna Köln erneut als Gewinner feiern lassen.

Fortuna – Türkspor Dortmund: Winkler, Ernst, Lanius, Fünger, Fischer, Eze, Matter, Stanilewicz, Batarilo, Budimbu, Mittelstädt. Winkler, Ernst, Lanius, Fünger, Fischer, Eze, Matter, Stanilewicz, Batarilo, Budimbu, Mittelstädt. Tore: 1:0 Batarilo (15./FE), 2:0 Mittelstädt (28.), 3:0 Batarilo (43.). Fortuna – 1. FC Köln U21: Buer, Ernst, Lanius (44. Bance), Fünger, Afamefuna, Matter (29. Vieting), Eze, Batarilo (15. Hadouchi), Stanilewicz (35. Orth), Budimbu, Mittelstädt (15. Mika). Tore: 1:0 Mika (28.), 2:0 Budimbu (37.).

„Wir haben zwei souveräne Halbzeiten gespielt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man gegen zwei Gegner aus demselben Ligabetrieb insgesamt fünf Tore erzielt. Zudem hatten wir eine sehr gute defensive Stabilität, wir haben wenig zugelassen. Die Balance war gut und wir haben schöne Tore gemacht“, bilanzierte Matthias Mink nach dem Finalsieg.

Härtetest gegen Chemie Leipzig

Auch mit seinen Neuzugängen Mittelstädt und Robin Afamefuna zeigte sich der Kölner Cheftrainer zufrieden. „Beide haben heute sehr gute Ansätze gezeigt, dafür haben wir sie aber auch geholt. Das waren zwei Verpflichtungen, die eine gewisse Wertigkeit und Nachhaltigkeit haben sollten, das haben sie jetzt angedeutet“, erklärte Mink.

Vor dem Saisonstart in der Regionalliga West am 27. Juli (14 Uhr, Heim) gegen den SV Rödinghausen wird die Fortuna am kommenden Wochenende noch einen letzten Härtetest absolvieren. Anlässlich der Saisoneröffnung ist die BSG Chemie Leipzig aus der Regionalliga Nordost im Kölner Südstadion zu Gast. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.