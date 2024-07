Zweiter Transfer in zwei Tagen für Fortuna Köln. Diesmal unterschrieb ein neuer Verteidiger und bleibt in der Regionalliga West.

Einen Tag nach der Verpflichtung von Angreifer Hendrik Mittelstädt (SC Verl) gibt es einen Neuzugang für die Defensive von Fortuna Köln. Wie der Regionalligist mitteilte, hat Robin Afamefuna in der Kölner Südstadt unterschrieben. Der flexible Verteidiger ist vor allem für die linke Seite der Abwehrreihe eingeplant.

Der 27-Jährige kennt die Fortuna, war er doch in den letzten zwei Jahren beim damaligen Ligarivalen Alemannia Aachen unter Vertrag. Statt nach dem Aufstieg der Kaiserstädter mit den Gang in die 3. Liga anzutreten, bleibt Afamefuna aber der Regionalliga West erhalten.

„Mit Robin kommt ein flexibler Defensivspieler zu uns. Er ist ein Vorbild in puncto Mentalität und Widerstandsfähigkeit und wird mit dieser Qualität sowohl auf wie auch neben dem Platz ein wichtiger Teil unserer Mannschaft sein“, freut sich Trainer Matthias Mink auf seinen Neuzugang.

Der gebürtige Würselener Afamefuna begann das Fußballspielen bereits in der Aachener Jugend. Nach Jahren im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach verschlug es ihn in die USA, wo er 2020 im MLS-Draft von den Colorado Rapids ausgewählt wurde. Zu einem Einsatz in der höchsten Spielklasse der USA reichte es jedoch nicht.

Mit der Rückkehr nach Deutschland kam Afamefuna dann im Herrenfußball an und über den Bonner SC und Rot-Weiß Koblenz im Sommer 2023 zurück nach Aachen. Zum Aufstieg in seiner ersten Saison am Tivoli trug er 21 Einsätze bei, davon acht in der Startelf.

„Ich freue mich unheimlich auf die neue Saison. Ich kann es kaum abwarten, aus dem Südstadion wieder einen Hexenkessel zu machen“, sagte der Neuzugang vor seiner nächsten Station.

Fortuna Köln - Zugänge: Seymour Fünger (Fortuna Düsseldorf II), Maximilian Fischer (SV Lippstadt), Hendrik Mittelstädt (SC Verl), Robin Afamefuna (Alemannia Aachen).

Abgänge: Jonas Scholz (Helmond Sport), Richard Sukuta-Pasu, Kevin Rodrigues-Pires, Waiss Ezami (alle Eintracht Hohkeppel), Leon Demaj (SV Meppen), Justin Steinkötter (TSV Steinbach), Angelo Langer (KFC Uerdingen), Kevin Holzweiler (SF Lotte), André Weis, Timo Hölscher, Tim Brdaric (unbekannt), (Karriereende).