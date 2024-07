Der 1. FC Bocholt muss sich Drittligist Arminia Bielefeld mit 0:4 geschlagen geben. Trainer Björn Mehnert sieht aber gute Ansätze beim Regionalliga-Team.

Die vergangene Saison lief für Arminia Bielefeld und den 1. FC Bocholt doch sehr unterschiedlich. Während der Klub von der Alm lange um den Klassenerhalt in der 3. Liga zittern musste, konnte der FCB die Vize-Meisterschaft in der Regionalliga West feiern. Nun trafen beide Teams in einem Testspiel aufeinander.

Das konnte die Arminia vor 617 Zuschauern mit 4:0 (2:0) für sich entscheiden. Es war der zweite Erfolg im zweiten Testspiel für die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat. Dementsprechend fiel auch sein Fazit nach dem Abpfiff aus: "Ich bin zufrieden, wie wir aufgetreten sind. Bocholt ist ein wirklich guter Gegner, der in der vergangenen Saison in der Regionalliga West starke Leistungen gezeigt hat. Wir können und müssen natürlich auch noch zulegen, aber sind insgesamt in einem guten Zustand. Auch nach den vielen Wechseln sind wir drangeblieben und haben auf das dritte und vierte Tor gespielt."

Sein Gegenüber fand ebenfalls einige positive Worte. "Das Ergebnis ist ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen und spiegelt nicht den Spielverlauf wider", sagte Bocholts Chef-Trainer Björn Mehnert. "Wir haben uns gute Torchancen erarbeitet, ruhig gespielt und stark gegen den Ball gearbeitet. Ein Drittligist wie Bielefeld nutzt solche Unachtsamkeiten wie vor den Gegentoren eben eiskalt aus, da haben wir gepennt. Aber ich bin zufrieden mit der Leistung, wir konnten wichtige Erkenntnisse daraus ziehen.“

Bocholt war gegen den Drittligisten keinesfalls unterlegen. Sie spielten gerade in den ersten 45 Minuten gut mit und erarbeiteten sich einige Chancen. Bielefeld nutzte seine aber effektiver und ging spät noch mit 2:0 in Führung.

Schema: Arminia Bielefeld: Oppermann – Oppie (60. Lukas), Felix (46. Schneider), Großer (60. Obermeyer), Lannert (60. Obermeyer) – Corboz (60. Russo), Wörl (60. Schreck), Kunze (60. Tugbenyo) – Mizuta (60. Lippert), Becker (60. Boujellab), Biankadi (60. Schroers) 1. FC Bocholt: Fox (46. Patzler) - Barak (46. Stojanovic), Janssen (46. Harbering), Donner, Hanke (46. Mesic) - Wellers (46. Klann), Holldack (46. Lorch), Akritidis, Hirschberger Tore: 1:0 Mizuta (40.), 2:0 Becker (45.), 3:0 Boujellab (80.), 4:0 Tugbenyo (82.)

Wie es in der Vorbereitung üblich ist, wechselten die beiden Trainer in der zweiten Halbzeit munter durch. Dabei durfte sich bei der Arminia auch Jesse Tugbenyo zeigen. Der 22-Jährige spielte zuletzt für den SC Paderborn und ist derzeit vereinslos. Er stellt sich bei den Bielefeldern vor und erzielte gegen Bocholt das 4:0 (82.).

Beim 1. FC Bocholt kamen Neuzugang Julian Riedel (Waldhof Mannheim) und Kelvin Lunga nicht zum Einsatz. „Julian hat eine Muskelverhärtung und Kelvin Probleme an den Adduktoren. Bei beiden wollten wir kein größeres Risiko eingehen", sagte Mehnert.

Für Arminia Bielefeld steht der nächste Test beim Oberligisten Victoria Clarholz am Mittwoch an (10. Juli, 18.30 Uhr). Am gleichen Tag ist der 1. FC Bocholt beim DJK SF Lowick gefordert (19 Uhr).