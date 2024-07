Rot-Weiß Oberhausen hat das dritte von bisher vier Vorbereitungsspielen gewonnen. Diesmal war RWO in Essen zu Gast.

Nach den deutlichen Erfolgen in Oberhausen gegen Schwarz-Weiß Alstaden und TBO und der 2:3-Niederlage beim SV Verl gewann RWO diesmal in einem Testspiel in Essen.

Rot-Weiß Oberhausen war am Wasserturm bei der DJK Adler Union Frintrop zu Gast. Beim Oberliga-Niederrhein-Absteiger feierte der Regionalligist einen 9:0-Sieg.

Die Statistik zum Spiel

DJK Adler Union Frintrop: N. Reiners - Toepelt (78. Rauschtenberger), Nübel (64. Wissing), Rübertus (78. Schneemann), Herzog (64. Gatner) - Hoffmann (64. Bönisch), Dapprich (78. Heinsen) - Demirdere (64. Groll), Ohters (78. Afaya), Stukator (64. Sossong) - Zwikirsch (46. Y. Reiners)

Rot-Weiß Oberhausen: Benz (46. Kratzsch) - Öztürk (46. Böhm), Fassnacht, Husseck - Donkor, Schlax, Stoppelkamp (46. Kayser), Yalcin (46. Hot), Gueye (46. Ludwig) - Kesim (46. Burghard), Ezekwem

Tore: 0:1 Ezekwem (2.), 0:2 Yalcin (4.), 0:3 Kesim (13.), 0:4 Schlax (28.), 0:5 Schlax (35.), 0:6 Kayser (48.), 0:7 Ezekwem (57.), 0:8 Schlax (63., Elfmeter), 0:9 (85.)

Schiedsrichter: Lukas Luthe

Gelbe Karten: Herzog

Die Vorbereitungsplan von RWO in der Übersicht:

Schwarz-Weiß Alstaden – RWO (0:8)

TB Oberhausen – RWO (0:20)

SC Verl – RWO (3:2)

Adler Union Frintrop – RWO (0:9)

Samstag, 13. Juli – ab 12 Uhr

Emscherinsel-Cup

Samstag, 20. Juli – 15 Uhr

RWO – FC Gießen

Wochenende 26.- 28. Juli

1. Spieltag Regionalliga West

Alle Zu- und Abgänge - Stand: 6. Juli 2024 - von RWO im Überblick:

Zugänge: Jonah Husseck (Innenverteidigung, Borussia Dortmund II), Eric Gueye (Linksaußen, Eintracht Norderstedt), Diamant Berisha (Linksaußen, Teutonia Ottensen), Luca Schlax (defensives Mittelfeld, FSV Frankfurt), Luca Thissen (defensives Mittelfeld, VfB Homberg), Timur Kesim (Sturm, ETB SW Essen), Simon Ludwig (Innenverteidigung, Wormatia Worms), Leon Kayser (Rechtsaußen, Bergisch Gladbach), Elias Demirarslan (linkes Mittelfeld, SV Lippstadt 08)

Abgänge: Michel Niemeyer, Tobias Boche, Tim Stappmann, Christian März, Rinor Rexha, Matona-Glody Ngyombo (alle Ziel unbekannt), Sebastian Mai (SC Wiedenbrück), Fabian Holthaus (Rot Weiss Ahlen), Moritz Montag (MSV Duisburg), Oguzhan Kefkir (Wuppertaler SV), Marius Kleinsorge (Eintracht Nordhorn), Phil Sieben (Eintracht Norderstedt), Sven Kreyer (Ratingen 04/19)