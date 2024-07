Wuppertaler SV: Gegen Reserve eines Zweitligisten - Sieg im Trainingslager

Der Wuppertaler SV hat in seinem Trainingslager in Willingen ein erfolgreiches Testspiel bestritten.

Mit 3:2 besiegte der Wuppertaler SV die U23 des Zweitligisten SC Preußen Münster. Der WSV befindet sich aktuell in seinem Trainingslager in Willingen.

Trainer Rene Klingbeil zeigte sich nach dem Test gegenüber der "Wuppertaler Rundschau" zufrieden: "Wir haben uns viel vorgenommen und verschiedene Dinge mit der Mannschaft besprochen, die uns als Trainerteam wichtig sind. Wir haben versucht, es zu zeigen, und ich finde, dass man vieles davon gesehen hat. Generell sind mir Vorbereitungsspiele vom Ergebnis her fast egal. Das hört sich ein bisschen banal an. Aber letztendlich gewinne ich lieber das Auftaktspiel und das zweite, bevor ich jedes Spiel in der Vorbereitung gewinne."

Die Tage in Willingen findet Klingbeil sehr wichtig und ist von den Bedingungen angetan. Er meinte bezüglich des Trainingslagers: "Das Trainingslager ist top. Im Hotel kümmern sich alle um uns, sind sehr hilfsbereit. In unserer Liga können wir uns da überhaupt nicht beschweren. Die Jungs sind da klasse aufgenommen. Wir können da im Team arbeiten und viele Dinge besprechen und umsetzen, einzeln und in Gruppen. Sie hocken 24 Stunden aufeinander, das sollen sie auch. Sie spielen viel Karten und hocken nicht auf den Zimmern. Es ist von mir vorzuleben, dass wir ein Team werden, aber es muss auch von innen heraus kommen. Aber wir haben so viele clevere junge und erfahrene Spieler, das sollte zu schaffen sein. Sie sollen zusammenwachsen, aber auf dem Platz auch mal ,eklig‘ sein. Das gehört zum Fußball dazu. Wir wollen schnell zusammenrücken, und das sind wir auf einem guten Weg."

So spielte der WSV gegen Münster II:

Luyambula (46. Wozniak) – Nishimura (46. Becker), Bielitza (46. Gembalies), Dal (46. Müller), Kurt – Bilogrevic (46. Schmidt), Terrazzino (46. Saric) – Atmaca (46. Demir), Esko, Hagemann (46. N. Munsters) –Cejas (46. Reck)

Tore: 1:0 Terrazzino (7.), 2:0 Atmaca (25.), 2:1 Eichie (30.), 2:2 Hausotter (64.), 3:2 Reck (72.)