Tim Korzuschek wird den Fans der Regionalliga West ein Begriff sein. Zuletzt spielte er bei zwei Traditionsklubs. Nun kehrt er in die Südwest-Staffel zurück.

Tim Korzuschek spielte in der vergangenen Saison für den Wuppertaler SV und war davor für Alemannia Aachen aktiv. Nun hat er sich der SG Barockstadt Fulda angeschlossen. Das gab der Regionalliga-Südwest-Vertreter bekannt. Für den WSV ist es Abgang Nummer 19!

"Wir freuen uns, dass uns die Verpflichtung von Tim Korzuschek gelungen ist. Mit Tim bekommen wir einen Spieler im besten Fußballalter, der mit knapp 100 Regionalligaspielen bereits eine gewisse Erfahrung mitbringt. Er ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar. Tim sucht gerne das 1gegen1 und findet auch auf engen Raum Lösungen. Mit seiner Ruhe am Ball und Kreativität erhoffen wir uns noch mehr Torgefahr im letzten Drittel", sagt Fuldas Sportchef Volker Bagus.

Korzuschek, gebürtig aus Karben, wurde in seiner Jugend bei Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach ausgebildet. Weitere Stationen waren der 1. FC Saarbrücken, dann Alemannia Aachen und zuletzt Wuppertaler SV. In der Regionalliga West kommt der offensive Mittelfeldspieler auf 61 Einsätze, elf Tore und vier Vorlagen. In der Südwest-Staffel absolvierte er bis dato 40 Begegnungen, schoss zehn Treffer und assistierte bei vier Buden. Diese Statistik will er nun im Trikot der SG Barockstadt aufpolieren.

"Ich habe mich für die SGB entschieden, weil ich den Verein die letzten Jahre immer wieder beobachtet habe und es sportlich und strukturell in die richtige Richtung geht. Vor allem wird hier seriös gearbeitet. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt. Ich möchte einen großen Teil dazu beitragen, dass wir den eingeschlagenen Weg erfolgreich bestreiten und freue mich die Mannschaft kennenzulernen", sagte der Ex-Wuppertaler bei seiner Vorstellung.

Wuppertaler SV: 19 Abgänge - nur drei Spieler sind noch ohne Fahrschein

Tim Korzuschek ist nach Charlison Benschop (Alemannia Aachen), Kevin Pytlik (Viktoria Köln), Aday Ercan (VfL Osnabrück), Lukas Demming (SC Verl), Mert Göckan (MSV Duisburg), Philipp Hanke (1. FC Bocholt), Damjan Marceta (Eintracht Trier), Tobias Peitz (FSV Frankfurt), Hüseyin Bulut (Altinordu), Davide Itter (FC Giessen), Phiul Beckhoff (FC Gütersloh), Migel-Max Schmeling (Türkspor Dortmund) und Lion Schweers (Borussia Mönchengladbach II) sowie den Leihgaben Tom Geerkens (Arminia Bielefeld) und Paul Grave (VfL Bochum) Spieler Nummer 16 der einen neuen Verein gefunden hat. Steve Tunga, Ilhan Altuntas und Mert Leon-Temiz sind noch ohne neue Klubs.