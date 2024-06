Die Regionalliga-Zweitvertretung des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt.

Fortuna Düsseldorf verstärkt die U23 mit Gideon Guzy. Der 21-Jährige wechselt vom Drittligisten SC Verl an den Flinger Broich und wird in der neuen Saison dem Kader der Zwoten in der Regionalliga West angehören.

Guzy spielte in der Jugend für den SV Fortuna Bottrop, den MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen sowie den FC Schalke 04. Beim S04 schaffte der Linksverteidiger im Sommer 2022 den Schritt in die U23, ehe er sich zur Saison 2023/24 dem SC Verl anschloss. Für den SC kam er in der vergangenen Spielzeit in der 3. Liga zweimal zum Einsatz.

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum, sagt zu dieser Verpflichtung: "Mit dem Transfer von Gideon ist es uns gelungen, die Planstelle, die nach dem Abgang von Min-Woo Kim im Kader frei geworden ist, sehr gut zu besetzen. Gideon besticht auf der linken Seite mit Dynamik und Tempo in seinem Spiel. Auch wenn er beim SC Verl in der vergangenen Saison nicht auf seine erhofften Einsatzzeiten kam, sind wir davon überzeugt, dass er sein Potenzial hier voll ausschöpfen kann und uns mit seinen Qualitäten auf Anhieb verstärken wird."

Fortuna Düsseldorf II: 13 Abgänge fix - elf Zugänge auch

Nach dem Saisonende hatte der Verein zwölf Spieler verabschiedet - darunter auch Stammspieler wie Tim Corsten (SV Rödinghausen), Soufiane El-Faouzi (Alemannia Aachen) oder Seymour Fünger (Fortuna Köln). Auch Min-Woo Kim (Daejeon Hana C./Südkorea), Robin Bird, Luis-Felipe Monteiro, Maxim Schröder, Ephraim Kalonji, Enes Yilmaz, Venhar Ismailji, Davino Knappe, Shinnosuke Nishi und Fabian Eutinger (alle Ziel unbekannt) werden nach der Sommerpause nicht mehr am Flinger Broich auflaufen.

Derweil haben auch schon zwölf Spieler Verträge für die U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf unterschrieben. Die Zugänge im Einzeln sind: Elias Egouli (1. FC Düren), Gideon Guzy (SC Verl), Leonard Brodersen (Teutonia 05 Ottensen), Dominic Grehl (MSV Duisburg U19), Marius Zentler (Sportfreunde Siegen), Lennart Garlipp (Hannover 96 II), Noah Förster (Alemannia Aachen U19), Kris Pöstges, Tobias Grulke, Mechak Quiala-Tito und Ronay Arabaci (alle eigene U19).