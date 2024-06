Die Talente aus der U19-Mannschaft von Rot-Weiss Essen sind begehrt. Nun wurde der dritte Spieler in einer der Regionalligen fündig. Erfurt hat nun schon fünf Akteure aus NRW verpflichtet.

RevierSport hatte es bereits berichtet, nun ist es fix. Nach Mats Brune (SC Wiedenbrück) und Noel-Etienne Reck (Wuppertaler SV) wechselt auch der 18-jährige Milot Ademi aus der U19 von Rot-Weiss Essen in die Regionalliga.

Genauer gesagt in die Nordost-Staffel zu RW Erfurt. Er unterschrieb dort einen Vertrag bis 2026. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte in der vergangenen Saison in der A-Junioren-Niederrheinliga 16 Tore in 24 Spielen. Erfahrungen in der U19-Bundesliga West sammelte der offensive Mittelfeldspieler in der Saison 2022/23 mit 13 Einsätzen.

Das Talent betonte bei seiner Vorstellung: "Liebe Rot-Weiß-Fans, ich kann es kaum glauben, dass ich nun ein Teil der Mannschaft des FC Rot-Weiß-Erfurt bin - das erfüllt mich mit Stolz und Freude. Ich freue mich darauf, mit meinen Mannschaftskameraden zusammenzuarbeiten und gemeinsam Großes zu erreichen. Es ist mir eine Ehre, ein Teil der Rot-Weißen Familie zu sein und ich werde mein Bestes geben, um die Mannschaft zu unterstützen und erfolgreich zu sein“.

In der abgelaufenen Spielzeit reichte es für Erfurt nur zu Platz 13, das soll in der Zukunft wieder besser werden. Milot soll seinen Teil dazu beisteuern.

Erfurts Sportdirektor Franz Gerber freut sich über den jungen Essener: „Milot hat mit 16 Toren eine starke Saison gespielt und war ein wichtiger Faktor in seiner Mannschaft. Insgesamt 28 Einsätze in der U17- und U19-Bundesliga unterstreichen seine Qualitäten. Ich bin davon überzeugt, dass Milot mit unseren Trainern eine gute Entwicklung nehmen wird, wie schon einige Spieler vor ihm, die dann den Sprung in die dritte Liga geschafft haben“.

Ademi ist nach Ömer Uzun (Rot Weiss Ahlen), Phillip Aboagye (SC Wiedenbrück), Hinata Gonda (KFC Uerdingen) und Jeremiaha Maluze (Mülheimer FC) der fünfte Zugang aus Nordrhein-Westfalen.