Fast doppelt so viele Saisontickets wie zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr hat der MSV verkauft. 15 Neue zeigen sich am Mittwoch beim ersten Test.

Auf die Fans kann sich der MSV Duisburg nach dem Abstieg verlassen. Für die Regionalliga West läuft der Dauerkarten-Verkauf - besser als zu diesem Zeitpunkt in Liga 3.

Man merkt: Die Anhänger freuen sich auf den runderneuerten MSV. Neuer Trainer, neuer Kader, die Hoffnung ist zurück, dass vieles besser wird. In Zahlen ausgedrückt: 3145 Dauerkarten haben die "Zebras" bereits an den Mann und die Frau gebracht. Zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr waren es nur 1657.

Was für ein Zeichen an die Mannschaft, die sich den Fans am Mittwoch zum ersten Mal zeigt. Und zwar beim SV Sonsbeck (26. Juni, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker, Willy-Lemkens-Sportpark).

Bereits 2019 und 2021 spielte man in der Vorbereitung gegen Sonsbeck, damals gab es ein 3:0 und ein 6:0 gegen den Niederrhein-Oberligisten, der in der abgelaufenen Saison Achter wurde.

Der Willy-Lemkens-Sportpark öffnet seine Tore am Mittwoch bereits um 17:30 Uhr, und angesichts des hohen erwarteten Zuschaueraufkommens bitten die Sonsbecker um eine frühzeitige Anreise. Tickets zum Preis von 10 Euro (ermäßigt 5 Euro, freier Eintritt für Kinder unter 15 Jahren) gibt es ausschließlich an den Tageskassen.

Viele bekannte Gesichter werden aufseiten des MSV nicht mehr dabei sein. Mit Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein und Jonas Michelbrink sind nur fünf Mann aus dem Abstiegs-Kader geblieben.

Mit Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue), Patrick Sussek (BFC Dynamo), Jakob Bookjans (Eintracht Frankfurt II), Florian Egerer (VfB Lübeck), Franko Uzelac (Alemannia Aachen), Gerrit Wegkamp (Preußen Münster) und Jannik Zahmel (VfL Osnabrück) sind dafür gleich 15 neue Gesichter dabei.