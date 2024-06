Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf befindet sich seit einigen Tagen im Training. Nun stößt auch noch ein weiterer neuer Spieler in den Trainingsbetrieb hinzu.

Fortuna Düsseldorf hat Lennart Garlipp für die U23 unter Vertrag genommen.

Der 20-jährige Angreifer wechselt aus der U23 von Hannover 96 an den Flinger Broich und wird zur Saison 2024/25 dem Regionalliga-Aufgebot der Rot-Weißen angehören.

Garlipp spielte in der Jugend zunächst für den TSV Isernhagen, ehe er 2017 in den Nachwuchs von Hannover 96 wechselte. Dort schaffte er im Sommer 2023 den Sprung aus der U19 in die U23. In der Saison 2023/24 absolvierte der 20-Jährige in der Regionalliga Nord 29 Einsätze (ein Tor, eine Vorlage).

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum, erklärt: "Mit Lennart konnten wir einen interessanten und entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen, der in der vergangenen Saison bereits seine ersten Erfahrungen in der Regionalliga sammeln konnte. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und freuen uns, dass er sich für einen Wechsel an den Flinger Broich entschieden hat."

Fortuna Düsseldorf II: Zwölf Abgänge fix - zehn Zugänge auch

Nach dem Saisonende hatte der Verein zwölf Spieler verabschiedet - darunter auch Stammspieler wie Tim Corsten (SV Rödinghausen), Soufiane El-Faouzi (Alemannia Aachen) oder Seymour Fünger (Fortuna Köln). Auch Robin Bird, Luis-Felipe Monteiro, Maxim Schröder, Ephraim Kalonji, Enes Yilmaz, Venhar Ismailji, Davino Knappe, Shinnosuke Nishi und Fabian Eutinger (alle Ziel unbekannt) werden nach der Sommerpause nicht mehr am Flinger Broich auflaufen.

Derweil haben auch schon zehn Spieler Verträge für die U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf unterschrieben. Die Zugänge im Einzeln sind: Elias Egouli (1. FC Düren), Leonard Brodersen (Teutonia 05 Ottensen), Dominic Grehl (MSV Duisburg U19), Marius Zentler (Sportfreunde Siegen), Lennart Garlipp (Hannover 96 II), Noah Förster (Alemannia Aachen U19), Kris Pöstges, Tobias Grulke, Mechak Quiala-Tito und Ronay Arabaci (alle eigene U19).