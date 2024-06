Der Wuppertaler SV treibt seine Personalplanung weiter voran. Kurz vor dem Vorbereitungsstart steht die neue Verteidigung des Regionalligisten.

Nur einen Tag vor dem Start in die Saisonvorbereitung hat Regionalligist Wuppertaler SV am Samstag (22. Juni) seinen nächsten Neuzugang präsentiert. Dabei bedient sich der WSV bei der Konkurrenz.

Mit Vincent Gembalies kommt ein Verteidiger aus der Reserve des SC Paderborn, die wie die Wuppertaler in der Regionalliga West spielen. Hier absolvierte der 24-Jährige in der vergangenen Saison 22 Partien, stand davon 21 Mal in der Startelf und wird zum Vorbereitungsstart auf dem Wuppertaler Rasen stehen.

"Vincent Gembalies ist ein starker Zweikämpfer und hat eine tolle Vita. Er hat bereits Einsätze in der 2. und 3. Liga und ist ein absoluter Führungsspieler", freut sich der Sportliche Leiter Gaetano Manno über die Zusage. "Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist in einem Top-Alter und ich freue mich sehr, dass er jetzt bei uns ist. Mit ihm sind wir in der Abwehrplanung durch und dort stark aufgestellt."

Im Alter von acht Jahren wechselte der gebürtige Oberhausener Gembalies in den Nachwuchs des MSV Duisburg. Auch seine ersten Schritte im Herrenfußball machte er bei den Meiderichern, debütierte in der Saison 2018/19 in der 2. Bundesliga und sammelte nach dem Abstieg noch 65 Einsätze in der 3. Liga. Im vergangenen Sommer folgte dann nach 15 Jahren bei den Duisburgern der Wechsel nach Ostwestfalen.

Auch der Innenverteidiger blickt gespannt auf seine Zeit im Bergischen Land: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim Wuppertaler SV und kann es kaum erwarten, auf dem Platz zu stehen und vor unseren Fans in diesem tollen Stadion aufzulaufen."

Der Kader des Wuppertaler SV im Überblick - Stand: 22. Juni:

Tor: Krystian Wozniak, Emil Metz (eigene U19), Michael Luyambula (Sportfreunde Lotte)

Abwehr: Kilian Bielitza (eigene U19), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Subaru Nishimura (Sportfreunde Baumberg), Levin Müller (TSG Sprockhövel), Vincent Gembalies (SC Paderborn II), Niklas Dams

Mittelfeld: Joep Munsters, Niek Munsters (beide SV Lippstadt), Berkem Kurt, Hugo Schmidt (beide eigene U19), Dominik Bilogrevic (SC Paderborn II), Kevin Hagemann, Semir Saric, Oguzhan Kefkir (Rot-Weiß Oberhausen), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt)

Angriff: Etienne-Noel Reck (Rot-Weiss Essen U19), Pedro Cejas (Rot Weiss Ahlen), Marco Terrazzino, Dilhan Demir (SV Schermbeck)