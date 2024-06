Der Wuppertaler SV startet am Sonntag, 23. Juni, um 11 Uhr auf der Oberbergischen Straße in die Vorbereitung. Das Trainer- und Funktionsteam ist komplett. Zwei Spieler fehlen noch.

Nach einer erholsamen Sommerpause, in der sowohl die Spieler als auch das Trainerteam neue Kraft getankt haben, freuen sich die Funktionäre, Spieler und das Trainerteam des Wuppertaler SV auf den Vorbereitungsstart.

Am Sonntag, 23. Juni (11 Uhr), wird Cheftrainer Rene Klingbeil seine Schützlinge zur ersten Einheit begrüßen. Mit dabei wird dann auch Klingbeils neuer Assistent sein. Es handelt sich um einen Ex-Profi: Adil Lachheb, der in dieser Saison noch bis zum Rückzug des SV Straelen Co-Trainer unter Sunay Acar war, wird diese Rolle nun beim Wuppertaler SV ausüben.

"Ich freue mich, dass wir diese Lösung gefunden haben. Adli war Profi und weiß, wie das Geschäft funktioniert. Das wird ein gutes Trainerteam sein", sagt Gaetano Manno über die Verpflichtung des 36-Jährigen. Lachheb trug einst auch das Trikot des MSV Duisburg und absolvierte 72 Spiele in der 2. Bundesliga.

Das WSV-Funktionsteam: - Cheftrainer: Rene Klingbeil - Co-Trainer: Adli Lachheb - Co-Trainer/Videoanalyse: Christian Fohs - Torwarttrainer: Rene Grabowski - Zeugwart: Marcello Volk - Teammanager: Dirk Schneider

Mit drei Torhütern und 19 Feldspielern startet der WSV in die Vorbereitung. Manno hatte in den letzten Wochen alle Hände voll zu tun. Doch zurücklehen kann er sich noch nicht. "Das wird noch etwas dauern. Dann kann ich hoffentlich auch mal zehn Tage etwas abschalten und die Sonne genießen", sagt Manno, der im Juli mit seiner Familie in der Türkei verweilen will.

Bis dahin muss er noch mindestens an zwei Stellschrauben drehen. Ein Mittelfeldspieler und ein Stürmer, eventuell jemand, der sowohl auf der Zehner-Position als auch im Angriff spielen kann, werden noch gesucht. "Das sind unsere beiden Themen. Mal schauen, was da noch passiert. Wir gedulden uns und haben keine Eile. Eventuell werden auch am Sonntag einige Testspieler vor Ort sein, die wir uns anschauen", erzählt Manno.

Der Kader des Wuppertaler SV im Überblick - Stand: 21. Juni:

Tor: Krystian Wozniak, Emil Metz (eigene U19), Michael Luyambula (Sportfreunde Lotte)

Abwehr: Kilian Bielitza (eigene U19), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Subaru Nishimura (Sportfreunde Baumberg), Levin Müller (TSG Sprockhövel), Niklas Dams

Mittelfeld: Joep Munsters, Niek Munsters (beide SV Lippstadt), Berkem Kurt, Hugo Schmidt (beide eigene U19), Dominik Bilogrevic (SC Paderborn II), Kevin Hagemann, Semir Saric, Oguzhan Kefkir (Rot-Weiß Oberhausen), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt)

Angriff: Etienne-Noel Reck (Rot-Weiss Essen U19), Pedro Cejas (Rot Weiss Ahlen), Marco Terrazzino, Dilhan Demir (SV Schermbeck)