Regionalliga West: Drei Zugänge auf einen Schlag - Mönchengladbach präsentiert neue Spieler

Borussia Mönchengladbach hat gleich drei Spieler auf einen Streich vorgestellt. Das Trio soll die Regionalliga-Mannschaft verstärken.

Borussia Mönchengladbach hat drei weitere Spieler für die U23 verpflichtet. Veit Stange wechselt von Hertha BSC in den Fohlen-Stall, Leon Ampadu kommt vom Chemnitzer FC und Lion Schweers vom Wuppertaler SV.

"Veit Stange ist ein disziplinierter, defensiver Mittelfeldspieler und ein guter Typ. Er verfügt trotz seines jungen Alters bereits über einige Erfahrung im Herrenbereich und durfte bei Hertha BSC bereits einige Profiminuten sammeln. Er bringt ein stimmiges Positionsprofil mit, welches wir auf die nächste Stufe entwickeln möchten", sagt Mirko Sandmöller, Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.

Stange war 2018 im Alter von 14 Jahren vom FC Hansa Rostock in die Nachwuchsabteilung von Hertha BSC gewechselt und durchlief seitdem sämtliche Juniorenteams der Hauptstädter.

In der abgelaufenen Saison kam der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler auf 21 Einsätze für die U23 der Hertha in der Regionalliga Nordost. Darüber hinaus durfte er bei den Berlinern bereits erste Profiluft schnuppern. So gab er in der Saison 2022/23 am 30. Spieltag im Auswärtsspiel beim FC Bayern München sein Bundesliga-Debüt für Hertha BSC. Zudem kam er in der abgelaufenen Spielzeit in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim 5:0-Erfolg der "Alten Dame" bei Carl Zeiss Jena zum Einsatz.

"In Leon kommt ein spannender Spieler zu uns, der bereits einige Erfahrung im Herrenbereich gesammelt und sich stets weiterentwickelt hat. Daher freuen wir uns, dass sich Leon bewusst für den Schritt zu unserer U23 entschieden hat, um gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen", sagt Sandmöller über Leon Ampadu. "Neben seinen fußballerischen Qualitäten verfügt Leon über eine unfassbare Dynamik und bringt dadurch in Verbindung mit seinem athletischen Profil viel mit auch für höhere Aufgaben."

Über den Karlsruher SC, den VfR Mannheim, FK Pirmasens und den TSV Steinbach kam Ampadu im Sommer 2023 zum Chemnitzer FC. Dort kam der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison auf 28 Spiele in der Regionalliga Nordost, in denen er zwei Treffer erzielte, sowie ein Spiel im Sachsenpokal. Saison- sowie vereinsübergreifend stehen für den 1,93 Meter großen Mittelfeldspieler bereits 61 Regionalliga-Einsätze zu Buche, in denen ihm fünf Tore gelangen.

Der 28-jährige Lion Schweers wird in Borussias U23 die Riege der Führungsspieler um Michel Lieder und Julian Korb ergänzen. RevierSport berichtete.

"Wir freuen uns sehr, in Lion einen weiteren ambitionierten Führungsspieler für die U23 verpflichtet zu haben, der in den vergangenen Jahren starke Leistungen in der 3. Liga und Regionalliga West gezeigt hat und sich zudem häufig als Torschütze, insbesondere bei Standards, auszeichnen konnte", unterstreicht Sandmöller. "Als Persönlichkeit auf und neben dem Platz möchte er zum Erfolg der Mannschaft beitragen und uns dabei helfen, die jungen Talente in der U23 weiterzuentwickeln."