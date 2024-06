In die Frage, wer dem MSV Duisburg künftig vorstehen soll, mischt sich nun ein weiteres Team ein. Zwei Namen sind RevierSport bereits bekannt.

Es wird spannend in der Vorstandswahl beim MSV Duisburg. In Kürze wird sich ein drittes Team, bestehend aus fünf Mitgliedern, vorstellen. RevierSport weiß: Dennis Baaten, ein Duisburger Steuerberater, wird mit an Bord sein, ebenso Christian Stiefelhagen.

Als RevierSport Baaten am Donnerstagabend erreichte, bestätigte er das: "Ja. Ich werde Teil eines Vorstandsteams, das sich am 23.7. auf der Mitgliederversammlung zur Wahl stellen wird, sein."

Baaten ist eine von fünf Silhouetten, die sich auf der Internetseite vom "Team 1902" präsentieren. Am Montag, 24. Juni, 19:02 Uhr wird sich das Team offiziell vorstellen. Die fünf Kandidaten sind mit den Attributen "Zebraherz", "Zebravirus", "Finanzverstand", "Fanverstand" und "Fußballverstand" versehen.

Hinter "Finanzverstand" dürfte sich Steuerberater Baaten verbergen. Ein weiteres Gesicht wird nach unseren Infos Christian Stiefelhagen, Mitglied des MSV-Duisburg-Fanklubs Innenhafen, sein. Er soll als Vorsitzender kandidieren. Einen entsprechenden Bericht der NRZ kann RevierSport bestätigen.

Auch die verbleibenden drei Mitglieder stehen fest. Deren Namen wollte Baaten auf RevierSport-Nachfrage nicht preisgeben und verwies auf die offizielle Vorstellung in elf Tagen. Nach RevierSport-Infos soll auch Georg Mewes, Sportlicher Leiter beim 1. FC Kleve, eine Rolle spielen und als eine Art Berater mit im Boot sein. Das wiederum dementierte Baaten.

"Team1902 hat sich seit einigen Wochen formiert, um an diesem Tag zu kandidieren. Wir möchten mit unserem Vorstandsteam die Zukunft des Vereins nach dem Absturz in die Regionalliga mit Herz, Verstand und Kompetenz neu ausrichten und mitgestalten. Blutleere Auftritte sollen künftig wieder der Vergangenheit angehören. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz", heißt es auf der Internetseite.

Erst am Montag, 10. Juni, hat sich das Team geoutet, das bis dato unter dem Titel "Zebras. Wir. Zusammen" fungierte. Das Quartett um Sebastian Paradis, Vorstandsmitglied beim A-Kreisligisten SV Duissern, Bernd Maas, der von 2013 bis 2016 bereits als Geschäftsführer für den MSV tätig war, Christian Poll und Gerhard Dürrbaum gab bekannt, dass es seine Team-Kandidatur offiziell beim Wahlausschuss des MSV Duisburg eingereicht habe.

Am Dienstag, 11. Juni, hatte sich zudem das Team "MSV-Zukunft" um Thomas Maaßen, Andreas Tappe, Kai-Uwe Otto und Jörg Dahms der Presse vorgestellt.