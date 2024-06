Der 1. FC Bocholt befindet sich in der Trainersuche auf der Zielgeraden. Zwei Kandidaten sind noch im Rennen.

Dietmar Hirsch hat den 1. FC Bocholt Richtung MSV Duisburg verlassen. Seit einigen Tagen befindet sich der Regionalliga-West-Vizemeister auf der Suche nach einem neuen Trainer.

Wie RevierSport erfuhr, steht diese vor dem Abschluss. Bis zum Ende der laufenden Woche soll nach unseren Informationen ein neuer Cheftrainer am Hünting präsentiert werden.

Es sollen noch zwei Kandidaten im Rennen sein: Einer davon ist auf jeden Fall Björn Mehnert (zuletzt Wuppertaler SV). Den anderen Namen kennt diese Redaktion nicht. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es sich um Stefan Krämer (zuletzt SV Meppen) handeln könnte. Krämer gilt als eine Art "Lieblingstrainer" des Bocholter Managers Christopher Schorch, als dieser noch ein aktiver Spieler war. Aber auch unter Mehnert spielte Schorch einst in Wuppertal. Ein enges Rennen.

Definitiv raus ist derweil Sunday Oliseh. Wie RevierSport erfuhr, wurde der nigerianische Olympiasieger von 1996 und ehemalige Profi von Borussia Dortmund, VfL Bochum, 1. FC Köln, Ajax Amsterdam oder auch Juventus Turin Bocholts Sportchef Schorch angeboten. Dieser lehnte die Oliseh-Bewerbung aber ab.

"Ich will mich an den Trainer-Spekulationen nicht beteiligen. Aber wenn es danach geht, mit wem ich schon erfolgreich zusammengearbeitet habe, dann fällt mir dann nicht nur Stefan Krämer ein. Ich bin sechsmal in meiner Laufbahn aufgestiegen. Da waren auch Trainer wie Michael Wiesinger, Björn Mehnert, Gino Lettieri oder Dirk Lottner dabei", sagte Schorch noch vor wenigen Tagen. Aktuell war er für uns nicht zu erreichen. Schorch weilt in diesen Tagen im Urlaub.

1. FC Bocholt: Lukas Frenkert könnte an den Hünting zurückkehren

Der neue Trainer des 1. FC Bocholt könnte vielleicht auch noch mit Lukas Frenkert zusammenarbeiten. Der Abwehrchef des Regionalliga-West-Vize-Meisters kehrt zwar zunächst zum SC Preußen Münster, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt, zurück, könnte aber dann auch wieder am Hünting aufschlagen.

"Ich bin mit den Preußen im Kontakt. Lukas soll in Münster die Vorbereitung starten und dann schauen wir mal, was passiert. Wir würden ihn natürlich sehr gerne wieder beim 1. FC Bocholt begrüßen", erläuterte Schorch zuletzt.