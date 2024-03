Der 25. Spieltag war einer im Zeichen der Kellerkinder - und von Tabellenführer Alemannia Aachen, der die Konkurrenz vom Sofa aus schwächeln sah.

Am Samstag des 25. Spieltags in der Regionalliga West waren die Verfolger von Spitzenreiter Alemannia Aachen gefordert. Denn die Kaiserstädter hatten bereits am Freitagabend mit einem 2:1-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf II vorgelegt und konnten von der Couch beobachten, wie die Konkurrenz versuchte nachzuziehen.

Der 1. FC Bocholt brauchte also einen Sieg, um als erster Verfolger der Alemannia relativ dicht auf den Fersen zu bleiben. Doch der SV Lippstadt erwies sich als harter Brocken, es entwickelte sich ein intensives und umkämpftes Spiel. Dazu schwächten sich die Bocholter kurz vor der Pause selbst, Kapitän Marc Beckert sah die Ampelkarte (41.).

Die Unterzahl merkte man dem FCB auch im zweiten Durchgang an, bei einer Ecke stimmte die Zuordnung überhaupt nicht, sodass Yusuf Örnek sich mit dem 1:0 (52.) bedankte. Die Bocholter probierten alles, doch auch der zweite Treffer des Tages fiel auf der anderen Seite, Wladimir Wagner entschied die Partie mit seinem 2:0 (80.). Somit fehlen den Bocholtern nun sechs Zähler auf Alemannia Aachen auf Platz eins.

Vom Bocholter Ausrutscher hätte der Tabellendritte Fortuna Köln beim FC Gütersloh profitieren können. Doch die Kölner taten sich schwer, aus ihrer Überlegenheit ein Tor zu erzielen. So brauchte es 80 Minuten und einen ruhenden Ball, bis Leon Demaj einen Handelfmeter verwandelte. Doch Standardtreffer konnte auch der FCG - Felix Heim stellte nach einer Ecke (85.) den 1:1-Endstand her.

Unterbrechung bei Schalke II, Asallari schießt Gladbach zum Sieg

Im Tabellenkeller wollte der heimstarke Aufsteiger FC Wegberg-Beeck gegen die U23 von Schalke 04 wichtige Zähler einfahren. Es sollte eine doppelt bittere Auswärtsfahrt für die Knappen werden. Nachdem Timo Bornemann mit einem Doppelpack die Beecker früh 2:0 in Führung geschossen hatte, musste Felix Allgaier nach einem Zusammenprall mit seinem Gegenspieler und 18 Minuten Spielunterbrechung ins Krankenhaus gebracht werden. So geriet der 5:1-Endstand fast zur Nebensache.

Währenddessen setzte sich die schwache Heimbilanz von Rot-Weiß Oberhausen auch gegen Rot Weiss Ahlen fort. (Zum Spielbericht)

Im Duell der Zweitvertretungen zwischen dem SC Paderborn II und Borussia Mönchengladbach II war Kushtrim Asallari der Mann des Tages. Der Borusse war beim 4:2-Auswärtssieg der Fohlen an allen vier Treffern (drei Tore, eine Vorlage) beteiligt.

Der SV Rödinghausen behielt dank Treffern von Patrick Kurzen (21.), Simon Engelmann (68.) und Jeff-Denis Fehr (90.+4) mit 3:0 die Oberhand gegen den 1. FC Köln II. Der Wuppertaler SV war beim SC Wiedenbrück zu Gast und enttäuschte. (Zum Spielbericht)