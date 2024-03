Rot-Weiß Oberhausen hat schon einige Male in dieser Saison solche Spiele erlebt: Solche, wie am Samstag gegen Rot Weiss Ahlen.

Das ist einfach nur bitter! Rot-Weiß Oberhausen spielte gegen Rot Weiss Ahlen - allen voran in den ersten 60 Minuten - gefühlt nur auf ein Tor, hatte fünf, sechs Riesenmöglichkeiten, führte mit 1:0 und musste sich am Ende mit einem 1:1-Remis begnügen. Der Reihe nach.

Rot-Weiß Oberhausen hatte das Spiel von Minute eins unter Kontrolle. Ahlen ließ sich sehr tief fallen und war zunächst nur auf Sicherheit aus. Für die Mannschaft von RWO-Trainer Mike Terranova war es nicht einfach durchzubrechen.

In der 12. Minute versuchte es mal Denis Donkor: Tolle Soloaktion des Flügelspielers! Donkor konnte an der linken Strafraumkante gleich zwei Verteidiger aussteigen lassen, sein Ball in die Mitte fand jedoch keinen Abnehmer.

Nur fünf Minuten später dann das erste dicke Ding für die Hausherren: Der Torschrei lag den Fans schon auf den Lippen! Moritz Stoppelkamp (17.) brachte die Ecke flach herein, nach kurzem Durcheinander konnte Moritz Montag abschließen, doch sein Versuch kam ohne großes Tempo und konnte gerade noch so von der Linie gekratzt werden.

Und Ahlen? Die Mannschaft von Trainer Björn Joppe, die zuletzt viermal in Folge verlor, trat überhaupt nicht in Erscheinung - wenn dann nur Keeper Robin Brüseke - wie in der 28. Minute, als er per Glanztat gegen Sebastian Mai rettete.

Nur eine Minute später war dann auch Brüseke bei der dritten Topchance der Oberhausener machtlos - Montag (29.) köpfte das Ding nach einer Ecke zur hoch verdienten 1:0-RWO-Führung.

Nach der Halbzeit machte RWO mit viel Offensivpower weiter. Das musste das 2:0 sein! Am Ende einer schönen Kombination stand ein Kopfball von Stoppelkamp (53.) aus gut sieben Metern, den wieder einmal der starke Brüseke hervorragend parierte - auch im Nachschuss gegen Donkor.

RWO drückte und drückte, aber Brüseke parierte. Und wie verrückt Fußball ist, mussten die Kleeblätter einmal mehr in dieser Saison miterleben - allen voran in den Heimspielen.

Es spielt nur Oberhausen und plötzlich trifft der Gegner: Ein wunderbarer langer Steckpass der Ahlener fand Kevin Coleman (74.), der mit seinem Tempo nicht zu stoppen war und sehenswert per Lupfer zum 1:1 vollendete. Dabei blieb es auch.

Die Statistik zum Spiel

Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Montag, Stappmann (84. Kefkir), Öztürk, Fassnacht - Donkor (60. Kleinsorge), Ngyombo, Niemeyer (69. Boche) - Kreyer (69. Ezekwem), Mai (84. Rexha), Stoppelkamp.

Rot Weiss Ahlen: Brüseke - Karabatic (59. de Lemos), Aydogan, Lanfer (90. Asare), Coleman - Cvetkovic, Reithmeir, Buckesfeld, Debrah (59. Ciccarelli) - Cejas, Öztürk (69. Özkara)

Schiedsrichter: Patrick Holz

Tore: 1:0 Montag (29.), 1:1 Coleman (74.)

Zuschauer: 2.571

Gelbe Karten: Stappmann - Brüseke, Debrah, Buckesfeld, Cejas, Reithmeir