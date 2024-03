Alemannia Aachen bleibt in der Regionalliga West der gejagte Tabellenführer. gegen Fortuna Düsseldorf II drehte die Alemannia ein 0:1.

Traumstart in den 25. Spieltag für Alemannia Aachen! Der Spitzenreiter der Regionalliga West besiegte am Freitagabend die Reserve von Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (1:1). Kilian Skolik (14.) hatte die Gäste vor 25.400 Zuschauern am Aachener Tivoli in Führung gebracht, Lukas Scepanik (15.) und Kilian Pagliuca (76.) drehten die Parte für die Hausherren.

Bei den Düsseldorfern flogen zudem Nico Petritt (71., Rot) und Routinier Adam Bodzek (90.+5, Gelb-Rot) vorzeitig vom Platz. Zittern musste die Alemannia dennoch bis zum Abpfiff.

Entsprechend erleichtert war auch Aachen-Trainer Heiner Backhaus auf der abschließenden Pressekonferenz. Gerade zu Beginn sah er eine starke Fortuna: "Jeder hat heute gesehen, dass Fortuna Düsseldorf aus den letzten acht Spielen sieben gewonnen hat. Die breite Brust mit dem Ball, die Dynamik, sie haben es sichtlich genossen, vor so einer Kulisse zu spielen. So war es das Spiel, das wir nicht wollten."

Krankheitsbedingt musste der Alemannia-Coach dabei kurzfristig seine Pläne umwerfen. Aufgrund des Ausfalls von Franko Uzelac musste das geplante 3-4-3 verworfen werden. "Bastian Müller und Kilian Pagliuca möchte ich herausheben. Was meine beiden erfahrenen Mittelfeldspieler heute gespielt haben war überragend - von der Mentalität, von der Haltung, aber auch von der Qualität auf dem Platz", verteilte Backhaus ein Extralob.

Von der Riesen-Kulisse am Tivoli war der Trainer erneut beeindruckt und kam aus dem Schwärmen kaum heraus: "Ich wiederhole mich in Superlativen, aber was hier abgeht, ist überragend emotional. Ich weiß, dass jeder Aachener eine Wahnsinns-Euphorie mitbringt. Und diese Energie überträgt sich aufs Feld. Wir wissen, dass wir nicht den feinsten Fußball spielen und riesige Probleme haben in ganz vielen Bereichen, aber mit dieser Leidenschaft können wir oben bleiben."

Auch Fortuna-Coach Jens Langeneke erlebte eine außergewöhnliche Atmosphäre. So beglückwünschte er Trainerkollegen Backhaus: "Dir und der Alemannia Glückwunsch zum Sieg und weiteren drei Punkten auf einem Weg, der hoffentlich in einer anderen Liga endet. Ich glaube, der Rahmen der hier heute gegeben war passt nicht ganz für die Liga, in der wir spielen."

Auf dem Platz hatte Langeneke eine Leistung auf Augenhöhe gesehen. "Wir waren ein ebenbürtiger Gegner und haben alles auf dem Platz gelassen. Wir haben versucht, kämpferisch und spielerisch Lösungen zu finden, da hat vieles gepasst, aber leider nicht alles", analysierte der 46-Jährige.

Auf die Schiedsrichterentscheidungen, die zu den Platzverweisen führten, wollte er nicht näher eingehen. "In diese Richtungen möchte ich mir jegliche Kommentare sparen, ich muss erstmal durchzählen, wer nächste Woche noch da ist. Wir haben drei Rote Karten bekommen, ich weiß gar nicht warum. Aber das müssen wir schlucken." Der dritte Platzverweis ging dabei nach dem Abpfiff an einen Düsseldorfer Assistenztrainer.

Und der Blick war schon nach vorne gerichtet. "Dann können wir euch was Gutes tun und werden versuchen, gegen Fortuna Köln wieder drei Punkte zu holen", versprach Langeneke mit Blick auf die kommende Aufgabe in der Kölner Südstadt. Auch für die Alemannia geht es in Köln weiter. Am kommenden Freitag (15. März, 19.30 Uhr) ist der Spitzenreiter der Regionalliga West bei der U21 des 1. FC Köln zu Gast.