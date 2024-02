Rot-Weiß Oberhausen: RWO stellt sich neu auf - das ist der Stand bei Sportchef- und Trainersuche

Vier offene Stellen gilt es bei Rot-Weiß Oberhausen bis zum Sommer zu besetzen. Viel Arbeit für die Verantwortlichen.

Bei Rot-Weiß Oberhausen stehen im Sommer zahlreiche Veränderungen an. Thorsten Binder ist als Vorstandschef bereits weg, interimsweise übernimmt bis zum Sommer erneut Hajo Sommers.

Doch der betonte bei RS bereits, dass er das nur bis zum letzten Spieltag macht. In der neuen Spielzeit will er kein Amt mehr bekleiden. Neben dem Stühlerücken im Vorstand sucht RWO auch einen neuen Trainer, denn Mike Terranova wird als Nachfolger von Jörn Nowak auch nur bis zum Sommer an der Seitenlinie in der Regionalliga West stehen.

Und nach RS-Informationen wird zudem auch Patrick Bauder, Sportchef bei RWO, ab dem Sommer nicht mehr zur Verfügung stehen. Viele Baustellen, die nun geschlossen werden müssen.

Klar ist: Die Trainersuche wird als letztes angegangen, denn auch Sommers weiß, dass erst ein neuer Sportdirektor gefunden werden muss, der dann nach seinen Vorstellungen einen neuen Trainer findet. Nach RS-Infos soll Mike Wunderlich ein heißer Kandidat sein. Doch zuvor muss ein Nachfolger für Bauder gefunden werden.

Ich war persönlich nicht überrascht von dieser Entscheidung. Das ist Fußball, da passiert so etwas. Ich habe ihm geschrieben und gefragt, wie es ihm geht und ob er sich vorstellen kann, bei RWO ein Amt zu übernehmen. Das allerdings mit einem Smiley (lacht) Hajo Sommers über Marcus Uhlig

Was den Vorstand angeht, gibt es am kommenden Montag eine erneute Aufsichtsratssitzung. Sommers betont gegenüber RS: "Ich hoffe, dass wir danach ein Stück weiter sind. Bei all den Personalien sieht es schon ganz gut aus. Wir haben Ideen und führen Gespräche."

Nicht nur bei RWO tut sich im personellen Bereich in diesen Tagen einiges, vier Stellen gilt es neu zu besetzen. Auch beim Nachbarn Rot-Weiss Essen gab es in den letzten Tagen ein Stühlerücken, unter anderem wurde das Aus von Boss Marcus Uhlig bekannt.

Sommers schickte Marcus Uhlig eine SMS

Und bei aller Rivalität wurde auch klar, dass Sommers und Uhlig, die lange in der Regionalliga Rivalen waren, sich gut verstehen und schätzen. Daher schickte auch Sommers Uhlig nach dessen Abschied eine SMS.

Sommers berichtet: "Ich war persönlich nicht überrascht von dieser Entscheidung. Das ist Fußball, da passiert so etwas. Ich habe ihm geschrieben und gefragt, wie es ihm geht und ob er sich vorstellen kann, bei RWO ein Amt zu übernehmen. Das allerdings mit einem Smiley (lacht)."