Am kommenden Sonntag spielt die U23 des FC Schalke 04 gegen Alemannia Aachen. Das Parkstadion wird dann wohl ausverkauft sein. Deshalb gibt es einen Plan.

Am Samstag hat die U23 des FC Schalke gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach gespielt. Das Team von Trainer Jakob Fimpel gewann mit 2:0. Ganze 240 Zuschauer haben das Spiel bei herrlichstem Wetter im Parkstadion verfolgt.

Obwohl die Profis erst am Sonntag bei Holstein Kiel antreten und in Gelsenkirchen bei Sonnenschein und 15 Grad Celsius beinahe schon Frühlingsgefühle aufkamen, zieht die zweite Mannschaft der Königsblauen einfach nicht.

Das ist kein neues Phänomen, hat sich aber leider in den kommenden Jahren trotz teilweise sehr ansehnlicher Leistungen in der Regionalliga West nicht geändert. Eine Gruppe von vielleicht 20 Fans haben am Samstag ein bisschen Stimmung im weiten Oval gemacht, das war es. Und selbst das ist für die Spiele der U23 schon ungewöhnlich.

Am kommenden Sonntag wird das allerdings anders ausehen. Denn dann kommt Spitzenreiter Alemannia Aachen nach Gelsenkirchen. Und mit ihnen ganz viel Euphorie und die reisefreudigtsen Fans der Liga.

Und das erfordert natürlich auch Anpassungen beim Sicherheitskonzept. Alemannia Aachen hat auf seiner Homepage mitgeteilt, dass "nach aktuellem Stand" durch den S04 lediglich 800 Karten zur Verfügung gestellt worden seien. Abzüglich der 300 Auswärtsdauerkarten sind 500 Karten vor dem Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen in den Verkauf gegangen. Ebenso ist der Einsatz eines Entlastungszugs für 600 Fans geplant.

Allerdings dürfte allen Beteiligten klar sein, dass weitaus mehr als die 800 Aachener Fans nach Gelsenkirchen kommen werden. Nach RS-Informationen rechnet Schalke mit bis zu 2.500 Alemannia-Anhängern. Daher gibt es einen Plan. Noch will man den Vorverkauf bis Mitte der Woche abwarten, aber es gibt bereits Überlegungen, die Bereiche im Stadion zu tauschen. Die Aachen-Fans sollen den viel größeren Heimbereich auf der alten Gegengeraden bekommen und die Schalke-Fans den eigentlichen Gästebereich.

Sollten die Tickets wie erwartet weggehen, und daran dürfte es eigentlich kaum Zweifel geben, wäre das Parkstadion dann voraussichtlich endlich einmal ausverkauft. Denn die Gesamtkapazität des Parkstadions ist mit 2.999 Zuschauern angegeben.