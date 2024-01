Rot Weiss Ahlen: Ehemaliger Schalke-II-Spieler löst seinen Vertrag auf

Rot Weiss Ahlen und ein Mittelfeldspieler gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vertrag wurde aufgelöst.

Rot Weiss Ahlen gab am Mittwoch, 17. Januar 2024, bekannt, dass der 25-jährige Mittelfeldspieler Berkan Firat den Verein im gegenseitigen Einvernehmen verlassen hat.

Firat, der in der Offensive variabel einsetzbar ist, wechselte im Sommer 2023 vom türkischen Verein Adanaspor zu Rot Weiss Ahlen und ist in der Hinrunde der laufenden Saison lediglich in zwei Spielen zum Einsatz gekommen

Firat kam im Sommer 2023 mit großen Ambitionen nach Ahlen, um einen wichtigen Beitrag zur sportlichen Entwicklung der Mannschaft zu leisten. Doch mehr als die Rolle des Reservisten wurde dem Offensivmann in Ahlen nicht zuteil. Die Vertragsauflösung ist eine logische Folge.

Orhan Özkara, der Sportliche Leiter von Rot Weiss Ahlen, äußerte sich zu dieser Entscheidung: "Berkan Firat strebte nach mehr Spielmöglichkeiten und bat um Vertragsauflösung. Wir haben seine Entscheidung respektiert und gemeinsam eine Lösung gefunden, die für beide Seiten akzeptabel ist. Wir danken Berkan für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft."

"Ich habe meine Zeit bei Rot Weiss Ahlen genossen und möchte dem Verein und den Fans für ihre Unterstützung danken. Leider konnte ich nicht so oft auf dem Platz stehen, wie ich es mir gewünscht hätte. Jetzt freue ich mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen und hoffe, mehr Spielzeit zu bekommen", meinte Firat, dessen neues Ziel noch unbekannt ist.

Der gebürtige Bochumer, der in der Jugend für SG Wattenscheid 09 (2003 bis 2010), DJK TuS Hordel (2011-2013), wieder SG Wattenscheid 09 (2013-2015) und Eintracht Dortmund (2015-2017) spielte und später in den Senioren für TuS Ennepetal, FC Schalke 04 II, Adanaspor und schließlich aktiv war, kommt in seiner bisherigen Laufbahn auf 18 Regionalliga-West-Einsätze (zwei Tore), 28 Spiele (ein Treffer) im türkischen Fußball-Unterhaus und 55 Begegnungen (7) in der Oberliga Westfalen.